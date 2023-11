Historisk mulighet til å tette skattehull

Akkurat nå diskuterer FN forslaget fra Afrika-gruppen om å få på plass en skattekonvensjon. Dette handler om flere hundre milliarder dollar i tapte skatteinntekter på verdensbasis – hvert eneste år.

Det haster å få på plass bedre og mer rettferdige internasjonale skatteregler. Norge må gi sin klare støtte til å starte forhandlinger om en skattekonvensjon i FN.

For multinasjonale selskaper og svært rike personer er skattesystemet et sveitserostregime fullt av muligheter til å snike seg unna. Alle land rammes av dette. Alle vanlige arbeidstakere og bedrifter.

Dette er et spørsmål om internasjonal solidaritet. Det er de fattigste landene som rammes hardest av skattetriksing.

De som vinner er et fåtall gigantselskaper og ekstremt rike individer. Vi kan ikke møte fremtiden med økende forskjeller og en klimakrise med store finansieringsbehov, uten å rydde opp i dette.

Fawzi Warsame Fawzi Warsame er sentralstyremedlem i AUF. (Privat)

Skattetriksing foregår på mange nivåer, og vi trenger ulike tiltak. Vi trenger nasjonale regler og styrking av Økokrim, men vi kommer ikke i mål uten en global løsning.

Dette er et spørsmål om internasjonal solidaritet. Det er de fattigste landene som rammes hardest av skattetriksing. Det undergraver deres evne til å finansiere viktige velferdsordninger som utdanning, helsevesen og sosiale sikkerhetsnett for sine innbyggere.

OECD har kommet et stykke på vei. Samtidig kritiserer flere fattige land OECD for mangel på inkludering og rettferdige vilkår. Det er i tillegg tvil om at avtalen OECD har fremforhandlet i det hele tatt vil bli iverksatt i medlemslandene.

Dette er bakteppet for forslaget som nå står på agendaen i FN. De afrikanske landene har tatt føringen, og flere land har sluttet seg til. I vår vedtok Europaparlamentet en uttalelse som ber EU støtte en skattekonvensjon, men EU har foreløpig ikke fulgt dette opp.

Nylig la Afrika-gruppen fram et resolusjonsutkast som peker ut en retning for hvordan verdenssamfunnet kan få på plass en skattekonvensjon. Flere OECD-land forsøker nå å stoppe prosessen videre mot en løsning.

I Hurdalsplattformen lover regjeringen å ta en ledende rolle i det internasjonale arbeidet mot skatteunndragelse. Likevel har vi ikke hørt noen tydelig støtte til en skattekonvensjon fra Norge på årets generalforsamling i FN.

Vi i AUF oppfordrer regjeringen til å støtte Afrika-gruppens arbeid for en skattekonvensjon i FN. Dette handler ikke bare om alle milliardene som forsvinner. Det handler også om å bygge tillit, både innad i land og mellom land.





Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen