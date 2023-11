Tidligere denne uka skulle Stortinget behandle Rødts forslag om å anerkjenne Palestina som selvstendig stat. Forslaget fikk støtte fra Rødt, SV, MDG og Venstre. Arbeiderpartiet la derimot fram et forslag om å vente med å anerkjenne Palestina som selvstendig stat til «det kan ha en positiv innvirkning på en fredsprosess».

Istedenfor å støtte det palestinske folket under okkupasjon og pågående folkemord i Gaza, velger partiet å utsette anerkjennelsen til en udefinert fremtid. Dette er en avledningsmanøver: Ap-ledelsen er mot å anerkjenne Palestina før Israel og USA gir klarsignal. Nøkkelen til palestinernes skjebne legges i okkupantens hender. Samtidig ser det ut til at AP forsøker å berge ansikt og dempe en historisk offensiv for palestinernes frihetskamp, også fra egen medlemsmasse.

Synne Bjørbæk er gruppeleder Rødt Nordland. (Ihne Pedersen)

Det er dypt rystende at AP lar strategiske hensyn gå foran menneskers rett til liv og trygghet, og det er provoserende at dette fremføres av arbeiderpartipolitikere ikledd palestinaskjerf.

Her og nå sultes og tørstes barn og voksne i hjel, premature babyer tas ut av kuvøser, sykehus, boligblokker og skoler bombes uten nåde og innbyggerne i Gaza har ingen steder å flykte. Med Ukraina friskt i minne blir det overtydelig at noen liv er mer verdt enn andres, og at «våre verdier» kun handler om å være på lag med overmakta.

Som Terje Einarsen, professor ved juridisk fakultet ved UiB og leder av den internasjonale juristkommisjonen i Norge uttalte til Klassekampen i går: “Det å ikke anerkjenne Palestina som en stat nå er det samme som å støtte angrepskrigen mot Palestina og forbrytelsene mot sivile i Gaza”. Å anerkjenne Palestina er ikke bare et symbolsk skritt, men en konkret handling som kan bidra til å styrke Palestinas posisjon.

Siavash Mobasheri er gruppeleder for Rødt sin bystyregruppe. (Ihne Pedersen)

«Norge burde gjort det for lenge siden», sa Liv Tørres, leder for LOs internasjonale avdeling til Fri Fagbevelse onsdag. Vil ikke AP en gang lytte til Los mangeårige standpunkt?

138 av FNs 193 medlemsland har allerede anerkjent Palestina som stat, innenfor grensene før krigen i 1967, bestående av Gaza og Vestbredden og med Øst-Jerusalem som hovedstad.

Dersom stortinget går inn for Arbeiderpartiets forslag, vil det i realiteten sementere en støtte til okkupanten – midt under et folkemord. Det vil være en stor skam for Norge og et hån mot alle som kjemper for et fritt Palestina.

