Høyres privatisering kan bli dyrt for deg

Høyre gjorde et godt kommunevalg og styrer nå kommuner rundt om i hele landet. Det er dårlig nytt for tusenvis av ansatte i barnehager og eldreomsorg, som nå risikerer dårligere lønn, pensjon og arbeidsvilkår.

En av hjertesakene til Høyre i denne valgkampen var nemlig privatisering av velferdstjenestene. Partiet åpnet for privatisering av helse- og omsorgstjenester i 112 kommuner. Nå skal valgløfter gjøres om til harde realiteter.

Etter å ha lest flere samarbeidsavtaler mellom partiene på høyresiden, frykter vi i Arbeiderpartiet for hva vi har i vente. I Stavanger ønsker høyresiden å tilrettelegge for flere private sykehjem og åpner for at private kan drifte nytt sykehjem i Jåttåvågen. I Fredrikstad ønsker Høyre å legge til rette for private tilbud innenfor alle velferdstjenester. I Kristiansand skal det neste sykehjemmet driftes av private. I hovedstaden skal flere sykehjem driftes av kommersielle.

Det er ingen tvil om at valgløftet om privatisering av velferdstjenestene vil bli vedtatt.

Vi vet av erfaring at når kommersielle sykehjem er blitt kommunale igjen, har mange ansatte gått opp mellom 50.000 og 100.000 kroner i lønn. Det har gjort livet tryggere for mange helsearbeidere og barnehageansatte.

Even Røed (t.v.) og Per Vidar Kjølmoen Even Røed (t.v.) og Per Vidar Kjølmoen er stortingsrepresentanter for Arbeiderpartiet. (Stortinget)

I tillegg er dårligere pensjon gjerne realiteten for ansatte hos kommersielle aktører. For eksempel kan medlemmer av Fagforbundet tape en million kroner i pensjon på å bli privatisert.

Vil Høyre garantere at det ikke blir dårligere lønn, pensjon og arbeidsvilkår? Eller synes Høyre det er greit at folk som gjør en uvurderlig jobb for å skape en trygg hverdag for både barn og eldre, skal betale prisen for partiets valgløfter?

For Arbeiderpartiet handler eldreomsorg om å gi mest mulig pleie og omsorg for pengene. Overskuddet til kommersielle aktører kommer nettopp fra dårligere lønns- og arbeidsvilkår for de ansatte. Det er slik de tjener de pengene sine. For å lykkes med en god og trygg eldreomsorg, trenger vi flere ansatte i hele faste stillinger – ikke mer høyrepolitikk.

For oss er dette et verdivalg. Vi velger gode tjenester og trygge ansatte framfor storstilt privatisering av barnehager og sykehjem.





Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen