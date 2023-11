Sett aldersgrense på SoMe nå!

Mobilfrie skoler. Det kaller jeg en gla’nyhet! Og nå som dere er i gang, kjære regjering, hvorfor ikke dra den enda lenger? Hvorfor ikke også innføre aldersgrense på sosiale medier?

Da slipper jeg å gå tilbake på løftet jeg ga barna mine da de var ganske små. Her om dagen sa jeg nemlig til mine to døtre på 12 og 10 år: Dere kan ikke få telefon når dere fyller 13 likevel. Hun på 12 slengte seg i sofaen og presset hodet i trekket.

Jeg skjønte jo at den var tung å svelge, spesielt for henne, som praktisk talt sto med sjokoladen i munnen. Hjernecellene mine gikk i hundre, for jeg vil jo ikke gå tilbake på lovnader.

Avtaler skal holdes, «pacta sunt servanda», er et sterkt prinsipp ikke bare i jussen, men også for meg i barneoppdragelsen. Samtidig ble dette løftet gitt lenge før sosiale medier som TikTok og Snapchat gjorde inntog på scenen og ga barn tilgang til halshogging, selvmord og det som verre er.

Siri Sjøgren Selmer er statsviter, forfatter og seksbarnsmor. (Elisabeth Braathen)

Jo! Kom jeg på og utbrøt: Dere kan få en «dumbphone». «Dumbphone», sa 12 åringen og tittet frem mellom sofaputene. Et lite håp øynet hun: Hva er det?

Ja, eller, sa jeg; hvis det da ikke blir 16-årsgrense på sosiale medier først. Da kan dere få smartphone.

For det er jo det egentlige problemet, og årsaken til at jeg bryter løftet mitt om at de skulle få telefon da de fylte 13.

Kjære regjering: Gå sterkt ut. Innfør 16-årsgrense på sosiale medier. Innfør innlogging med bank-ID. Beskytt barna fra seg selv.

For ikke å snakke om kriminalitet.

For ikke å snakke om kriminalitet.

Visste du at poden på 13 år får tilbud om MDMA, cola og marihuana på Snap? For ikke å glemme alkohol med 96 prosent, eller smuglersprit.

Det er null problem for dem å få kjøpt rusmidler. Det er et tastetrykk unna. Gjør noe med det! Vær vår tids Dagfinn Høybråten, eller vi må egentlig lenger tilbake? For røyking fikk jo aldersgrense i 1973.

Men begynn der. Gjør noe. Barna våre må beskyttes fra seg selv. Og de må beskyttes nå.





