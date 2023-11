Gi ungdommene en sjanse til

Mennesker trenger tilhørighet. Vi er skrudd sammen på en måte som gjør at vi frykter utestengelse og ensomhet, og higer etter å passe inn og å høre til i flokken med familie og venner. Det er slik vi overlever og utvikler oss. Det er slik vi trives.

Mange studier har vist at det å ha gode relasjoner øker sannsynligheten for at vi lever lengre og bedre liv. Samtidig øker risikoen for psykiske og fysiske lidelser hvis vi er ensomme eller har negative relasjonserfaringer.

Mange unge som bor på barnevernsinstitusjoner, har opplevd utrygghet tidlig i livet. Dette kan gjøre det vanskeligere å ta kontakt med andre mennesker og holde på gode relasjoner over tid. Mens noen av dem som bor på institusjon har kontakt med familien sin og flytter hjem igjen etter hvert, er det andre som mister flokken sin helt eller delvis.

Da må de finne en ny flokk, og det er ikke alltid like lett. Å være tilgjengelig for å gå inn i nye relasjoner med andre krever blant annet at man tør å vise seg sårbar.

Cecilie Østmoe Cecilie Østmoe er psykolog i Barne- og familieetaten i Oslo. (Oslo kommune)

Overgangen til ungdomsskolen eller videregående kan bli en ekstra påkjenning for mange. For ungdommer generelt, og for ungdommer med negative relasjonserfaringer spesielt, kan det å våge å stole på andre sammenliknes med ekstremsport. Risikoen for å bli avvist kan oppleves som svært stor.

Ungdommene trenger å erfare at de ikke blir avvist, selv når de krysser grenser for hva som er OK å gjøre og si. Dette krever tålmodighet, og det krever tid.

Barnevernsinstitusjoner er viktige arenaer der ungdommen får øvd seg på å bygge relasjoner. De ansatte jobber hver dag for å øke mulighetene for gode liv for de som bor der. En viktig del av dette arbeidet er å vise ungdommene at vi tåler dem. De trenger å erfare at de ikke blir avvist, selv når de krysser grenser for hva som er OK å gjøre og si. Dette krever tålmodighet, og det krever tid.

Samtidig trenger barnevernet hjelp og forståelse fra samfunnet rundt for å sikre den enkeltes tilhørighet til fellesskapet. Vi som møter ungdommene i idretten, på skolen, i foreninger, eller på besøk hos venner blir betydningsfulle andre som er med på å skape rammene for gode liv.

Vi kan sammen hjelpe dem med å føle at de hører til ved å gi nye sjanser, selv når vi tenker at grensen er nådd – og selv om vi ikke alltid forstår hvorfor de reagerer slik de gjør.

Det er med på å skape gode erfaringer av at andre er til å stole på, ikke gir opp, og erfaringer med at «jeg er god nok som jeg er». Dette har stor betydning for deres forståelse av seg selv og andre. Gi dem en sjanse til, og gi ikke opp håpet om at de også kan få det til.

Det fortjener alle barn.





Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen