Det er eg som er bustadminister

Som bustadminister vil eg jobbe for at fleire skal kunne eige gode bustader i heile landet, for ein velfungerande leigemarknad og for at dei mest sårbare skal få hjelpa dei treng for å skaffe seg ein stad å bu.

I Dagsavisen 2. november etterlyser Kari Kristensen ein bustadminister. Det er sjølvsagt eit tabloid poeng som vekkjer oppsikt, men eg synes etterlysinga kan avlysast. Som kommunal- og distriktsminister har eg det overordna ansvaret for bustadpolitikken i Noreg. Det er ikkje tilfeldig.

Det er kommunane som har ansvar for å finne areal til å byggje bustader, skular og alt som er naudsynt for å utvikle nye bustadmiljø. Det er kommunane som godkjenner søknader for nye bustader. Og det er kommunane som er tettast på dei sårbare innbyggarane som treng hjelp til å skaffe seg ein bustad.

I tillegg varsla regjeringa i Hurdalsplattforma at kommunane skal få ei enda viktigare rolle i arbeidet med å utjamne sosiale og geografiske skilnader i bustadmarknaden.

Over heile landet har folk behov for eigna bustadar. Men vi har ikkje ein bustadmarknad, det er ulike utfordringar i ulike deler av landet. I pressområda er utfordringane ofte høge bustadprisar, som Kari Kristensen er inne på.

Det gjer at mange har problem med å kome seg inn på bustadmarknaden, at mange bur trongt og at det er større utfordringar med dårlege buforhold og levekår.

Innbyggarar som ønskjer å busette seg i distrikta opplever ofte at banken seier nei til å gje lån, fordi verdien av bustaden fell i det nøkkelen vert sett i døra.

I distrikta handlar utfordringane meir om mangel på bustader som er eigna for dei som ønskjer å bu der. Mange distriktskommunar har små, usikre og stagnerande bustadmarknader, prega av låge bustadprisar og svak prisauke. Innbyggarar som ønskjer å busette seg i distrikta opplever ofte at banken seier nei til å gje lån, fordi verdien av bustaden fell i det nøkkelen vert sett i døra.

Det er derfor ikkje eitt svar eller ei felles løysing i bustadpolitikken. Bustadpolitikken var eit sentralt tema i bysamfunnsmeldinga, distriktsmeldinga og eldremeldinga som kom tidlegare i år. Vi blir fleire eldre framover og det blir viktig å byggje fleire bustader som er eigna til å bli gamle i. Til våren legg regjeringa fram ei stortingsmelding om ein heilskapleg bustadpolitikk.

Her skal vi gå inn på dei viktigaste områda: At det vert bygd nok bustader, at fleire skal få moglegheit til å eige eigen bustad, at leigemarknaden skal vere trygg og føreseieleg og at dei aller mest sårbare på bustadmarknaden får den hjelpa dei treng.

Vi klarer ikkje dette utan at kommunane speler den viktige rolla. Eg vil jobbe for at kommunane har verkemidla og rammene dei treng for å kunne ta ei endå meir aktiv rolle i bustadpolitikken. Så må vi sjå på korleis staten kan støtte kommunane i arbeidet.

Sjølv om vi vil at flest mogleg skal kunne eige eigen bustad, må vi sørge for ein velfungerande leigemarknad.

Ei viktig ordning er startlån, ei ordning der kommunane skal hjelpe personar med langvarige bustadfinansieringsproblem å komme inn i ein eigd bustad. I 2022 formidla kommunane startlån for 16 milliardar kroner, det høgaste beløpet nokon gong. Med den satsinga nådde vi fram til 7.900 husstandar.

Sjølv om vi vil at flest mogleg skal kunne eige eigen bustad, må vi sørge for ein velfungerande leigemarknad. Det er viktig for at folk skal kunne busette seg andre stader i kortare periodar, og for dei som av ulike grunnar ikkje kan kjøpe eigen bustad. Alle som leiger bustad i kortare eller lengre periodar, skal ha trygge og gode butilhøve.

Dei som har låge inntekter og høge utgifter til å bu kan ha rett til bustøtte, og om lag seks av sju bustøttemottakarar leiger. Ordninga er særskilt styrka i ein periode no, som svar på høge straumprisar og sterk prisvekst. For å ta tak i utfordringane på leigemarknaden har regjeringa satt ned eit utval som skal gå gjennom husleigelova.

Vi har lansert nettstaden boligdugnaden.no for å fleire til å leige ut, vi har oppretta ei tilskotsordning for å utvikle nye samarbeidsformer og gjennomføre forsøk med nye bustadkonsept og vi har invitert sentrale aktørar på leigemarknaden til å bli med på «leigeløftet».

Ein god og trygg stad i bu er noko at det viktigaste i liva våre. Som ganske fersk bustadminister ser eg fram til å jobbe for at fleste mogleg skal få oppleve tryggleiken med ein god bustad uansett kor i landet dei bur.





