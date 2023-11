Bombingen av sykehus må stoppes

I vårt yrke som sykepleiere tilegner våre yrkesetiske retningslinjer oss også ansvar globalt, og vi kjenner oss forpliktet til å handle.

Tilgang på helsetjenester er en menneskerett, men i Gaza blir stadig flere sykehus stengt grunnet Israels krigføring. Israel bryter med barnekonvensjonen, folkeretten, menneskerettighetene og Genèvekonvensjonene på flere punkter.

Helsepersonell, sivile og syke er ikke lovlige mål i en krig. Utsulting er forbudt, og det er forbudt med angrep som ikke skiller mellom militære og sivile mål.

Den siste måneden har palestinske sykehus og ambulanser vært et mål for Israels bomber og raketter. Vi ser med stor bekymring på en økende tendens til at helsepersonell og helseinfrastruktur er blitt mål i moderne krigføring, slik vi har sett i både i Ukraina og Syria.

Hanne Torgersen er sykepleier og masterstudent i helsesykepleie.

På én enkelt dag, den 17. oktober, ble mer enn 470 mennesker drept da Israel bombet Al-Ahli Arab sykehuset i Gaza by. Dette tyder på at syke, skadde og fødende ikke har den spesielle beskyttelsen som internasjonale konvensjoner er ment å gi.

Leger på sykehus i Gaza skildrer en grusom virkelighet hvor de må ta valg om hvilke pasienter de kan redde og ikke. Slike krevende avgjørelser tar de mens de er omgitt av skrik fra små barn som gjennomgår kirurgiske inngrep uten anestesi.

For noen dager siden fortalte leger også om keisersnitt som blir utført uten anestesi, fordi Israel nekter medisinske forsyninger å slippe inn i Gaza.

Lidelsene for skadde palestinere er uholdbare.

Åsne Rosseland er sykepleier.

I helgen var Al Shifa-sykehuset under kraftige angrep, blant annet ble fødeavdelingen truffet. Det er Gazas største sykehus som nå kollapser.

Pasienter og helsepersonell ble drept og såret i angrepene. Bombing og beleiring av væpnede soldater gjør det umulig for helsepersonell, pasienter og sivile å flykte. Folk blir skutt på mens de forsøker å flykte fra sykehuset.

En intensivsykepleier ble skutt i forsøket på å redde en baby. 39 premature babyer måtte tas ut av kuvøsene fordi sykehusene har mistet strøm. Sykehusdirektør ved Al Shifa, Mohammad Abu Selmeyah, rapporterer at pasienter dør hvert minutt.

Som sykepleiere kan vi ikke sitte stille når tusenvis av sivile drepes Gaza, og skadde ikke får hjelp fordi sykehus og ambulanser bombes. Vi kan ikke sitte stille når våre kollegaer blir drept når de prøver å redde liv.

Vi forventer at vår egen regjering benytter alle midler for å få stanset angrep mot helsepersonell, pasienter og sykehus, og jobber for en umiddelbar våpenhvile.

Vi ber om at ingen av våre kollegaer og fagforeninger er tause om det som skjer, og at de blir med og kjemper for rettighetene og livene til pasienter og kollegaer i Gaza.





