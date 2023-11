Stem for Palestina!

Rødt har fremmet et forslag i Stortinget som ber regjeringen anerkjenne Palestina som egen stat. Det skal stemmes over i Stortinget den 14. november.

Det er på tide at Norge anerkjenner Palestina som egen stat. At Palestina anerkjennes som en selvstendig stat, vil styrke deres posisjon overfor okkupasjonsmakten Israel. Nå som vi står midt i et folkemord – der over 11.000 mennesker skal være drept, halvparten av dem barn – er dette viktigere enn noen gang.

En anerkjennelse er et stort steg mot tostatsløsning. Håpet om en tostatsløsning, som Norge og det internasjonale samfunnet har jobbet for i flere tiår, er i dyp krise. Akkurat nå ser det ut til at Israel går fra okkupasjon til faktisk anneksjon av palestinsk land. Det blir stadig mindre palestinsk land igjen på Vestbredden for hver ulovlig bosetting Israel bygger.

En anerkjennelse vil gi Israel en tydelig beskjed om at de ikke lenger kan bryte folkeretten, drive folkerettslig ulovlig okkupasjon og være et apartheidregime – uten konsekvenser.

Mobin Anwar Mobin Anwar er Venstre-politiker, nemndmedlem i UNE og masterstudent ved UiO. (Privat)

Siden Norge stemte for at Palestina skulle få observatørstatus i FN i 2011, har de gått flere steg for anerkjennelse av Palestina. Palestina har en egen ambassade i Oslo, og norske myndigheter har begynt å bruke «Palestina» for å beskrive det palestinske området.

I år fylte Oslo-avtalen 30 år. Det som i utgangspunktet skulle være et forsøk på varig fred i Midtøsten ble i realiteten 30 år uten fred. 30 år etter avtalen lever fortsatt 5,4 millioner voksne og barn bak murer og under blokade, okkupert i 56 år.

Det er på tide at Norge viser ryggrad, og anerkjenner Palestina som selvstendig stat.

Forrige helg demonstrerte over 9.000 mennesker i Oslo skulder ved skulder og krevde våpenhvile, og selv om det var helt surrealistisk å tenke på at det er like mange mennesker som Israel har drept til nå – kjente jeg også på en lettelse.

Det var en lettelse å se mennesker som ikke lignet på meg, stå sammen med meg. En lettelse å vite at jeg ikke sto alene i den bunnløse sorgen. Det var en lettelse å se at oslofolk ikke tolererer drap på sivile, barn og kvinner.

Tiden har aldri vært mer moden for å gjøre det som er riktig. Norge må vise politisk motstand, det er slik vi faktisk kan stoppe dette. Venstre kommer derfor til å anerkjenne Palestina som egen stat.

Espen Barth Eide: Det er på tide at Norge viser ryggrad, og anerkjenner Palestina som en selvstendig stat. Anerkjennelsen av Palestina vil være et viktig skritt i retning av rettferdighet og likeverdighet for alle mennesker i regionen.





