Gå sammen med oss, Jonas

Jeg sitter ofte på Deichman og skriver. Jeg reflekterer daglig over de som sørger over sine avdøde, de som også er nordmenn, uavhengig av hva SIAN-fora måtte mene.

Jeg møter opp på Eidsvolls plass og vifter med kanskje det eneste flagget jeg noensinne vil vifte med, til støtte for et folkeslag som i 75 år er blitt frarøvet grunnleggende rettigheter.

Gråtende barn i Gaza graver gjennom ruinene etter foreldrene sine. Fedre og brødre faster, slik at de overlevende skal få nok næring. Og vi skal late som om okkupasjonen ikke strekker seg 5.000 km nordover til Stortinget, utover sine territorielle dimensjoner, der den dominerer dehumaniserende talepunkter.

Oslo, et av stedene jeg vokste opp, er en del av et verdenssamfunn. Millioner i dette samfunnet har tatt til gatene for å fordømme en fordreid representasjon av deres interesser.

Matthew Dillon Ozuna Matthew Dillon Ozuna er sosialantropolog. (Privat)

Flere land, inkludert Belgia, har brutt diplomatiske forbindelser med Netanyahu-regimet. Denne strategien var helt avgjørende for å legge globalt press på apartheidregimet i Sør Afrika i fortiden. Statsministeren kommenterte nylig at han «går lenger enn de fleste i kritikken av Israel».

Men jeg skal fortelle deg, Jonas Gahr Støre – du som er født her i Oslo – hvorfor du kan gå lenger enn kritikk.

Jeg er ikke født her. Jeg flyttet hit sammen med min mor og søster fra Texas da jeg var ti år, ikke lenge etter 11. september-angrepene. Jeg, som mange andre, husker konsekvensene av hysteriet, skremselspropagandaen og fordommene som sirkulerte i etterkant. Amerikanske mediekanaler spant historier om terrorister som levde blant oss.

Jeg husker at de promoterte påstander om masseødeleggelsesvåpen som grunnlag for å invadere Irak, sammen med mange andre stråmannsargumenter.

Som barn vokste jeg opp med et familiemedlem som kunne rope ut hatefulle ytringer mot muslimer mens vi hørte på radioen; blant de eneste nyhetskildene vi hadde. Jeg måtte lære av den personens feil.

Senere vokste jeg opp som utlending i Norge blant andre utenlandske barn. Det var tydelig at de vrangforestillingene som ble tilskrevet muslimer kun var ideologisk preget.

Jeg husker godt 22. juli-angrepene i Oslo, der den dype stigmatiseringen av muslimer kom til overflaten blant Oslo-borgere – før hudfargen til gjerningsmannen ble kjent. Gjennom en etno-nasjonalistisk drevet ideologi, var en hvit terrorist motivert av frykten for islamifiseringen av Norge. Han betegnet seg som Israel-venn, et resultat av felles islamofobiske ytringer.

Har vi glemt denne hendelsen i vårt felles kulturelle minne?

I løpet av studiene mine fikk jeg besøke de okkuperte palestinske områdene. Virkeligheten der er verre enn det som blir fortalt. For første gang fikk jeg erfare rasismens stygge ansikt på nært hold, selv om jeg bare kunne oppleve rasisme på samme måte som en passiv røyker opplever røyking.

Jeg møtte familier som ble tvunget ut av sine hjem av hvite bosettere fra New York. Jeg møtte butikkeiere i Hebron som daglig måtte tåle knust glass, brennende objekter og avføring kastet av israelske bosettere. Disse hendelsene brenner seg fast i minnet.

USA betaler ifølge Al Jazeera årlig 3,8 milliarder dollar i skattepenger til Israel. Det finansierer de gratis helsetjenestene og de militære operasjonene til dette landet. Denne giftige kolonialismen og nasjonalismen er én av mange grunner til at jeg og mine jødisk-amerikanske venner i USA avviser Israel.

Norge, mitt andre hjemland, er også medskyldige. Det palestinske folket, som lever på feil side av statssanksjonert etnisk rensing og folkemord, har en dypere forståelse for politiske prosesser enn medlemmene av Stortinget.

Derfor skylder vår egen statsminister og flere andre oss i det minste å marsjere sammen med oss i Oslo-regnet.

Om jeg kan, så kan du.





