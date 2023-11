Vedum skaper mer usikkerhet

I regjeringen sitter en EU-kritisk finansminister som får diktere stadig mer av Norges relasjoner til Europa. En slik forutinntatt skepsis gjør at Norge sitter enda lenger unna bordet der avgjørelser fattes. Både når det gjelder europeisk samarbeid, men også i arbeidet med å løse klimakrisen.

Den 12. oktober ble det klart at Finansdepartementet, med Trygve Slagsvold Vedum (Sp) i spissen, setter foten ned for norsk deltakelse i CBAM (Carbon Border Adjustment Mechanism) – EUs karbongrensejusteringsmekanisme.

Det kaster hele den norske industrien ut i usikkerhet.

CBAM er altså en justeringsmekanisme for karbonutslipp og en av de mest sentrale reformene i EUs «Klar for 55» som skal oppfylle Paris-avtalens mål og sette fart på en grønn omstilling. Mekanismen skal gjelde import av jern, aluminium, hydrogen, kunstgjødsel og strøm fra land med svakere klimapolitikk enn det EU og EØS krever.

Sebastian Øyrehagen Sebastian Øyrehagen er styremedlem i Oslo Venstre. (Saeed Zubair)

Målet er å hindre karbonlekkasje, og sette en pris på klimagassutslipp. Karbonlekkasje betyr at industri flytter fra Europa til land med svake, eller ingen, klimalover. CBAM er en måte å hindre dette på.

Begrunnelsen til finansministeren er at CBAM ikke er relevant for EØS. Vedum oppfatter det nemlig som en toll, noe som ikke er omfattet av EØS-avtalen.

Joda, Norge sier at vi støtter intensjonen bak mekanismen. Dessverre ser det for EU og EØS ut som om Norge gjemmer seg fra klimaansvaret. CBAM vil være på sitt mest effektive gjennom en bred europeisk oppslutning og enighet, det har Vedum selv sagt.

Industri og Energi, Norsk Industri og Fellesforbundet kontaktet regjeringen i juni med ønske om ja til deltakelse i CBAM. Foreningene ønsket forutsigbarhet for sine medlemsbedrifter.

Hvis regjeringen hadde godtatt mekanismen, kunne bedriftene ha priset inn økte kostnader tidlig og skaffet seg oversikt. Det ville gitt en trygghet for arbeidstakere i norsk industri. I tillegg har både LO og NHO snudd. De er samstemte i at et ja til deltakelse ville vært best. Det kunne gitt sårt trengt arbeidsro.

Det Vedum gjør – å forsinke en avgjørelse – svekker norsk konkurranseevne, gjør at flere industriarbeidere går en usikker tid i møte, og motarbeider målet om en grønn omstilling.

Hvis regjeringen hadde godtatt mekanismen, kunne bedriftene ha priset inn økte kostnader tidlig og skaffet seg oversikt. Det ville gitt en trygghet for arbeidstakere i norsk industri.

Listen over merkelige næringsgrep denne regjeringen gjør, begynner å bli lang. Senterpartiet og Arbeiderpartiet må få et «kick» av å gjøre hverdagen så vanskelig som mulig for norske virksomheter og arbeidere? Det er i alle fall signalet de sender. Det er åpenbart viktigere for Vedum at EU oppfattes som den store stygge ulven, enn at vi sammen løser klimautfordringene.

Regjeringens oppgave skal være å skape forutsigbarhet for norsk næringsliv og samfunnet ellers. Ved å sette ideologi og EU-skepsis foran det norske folks trygghet, viser Vedum at han er full av tomme ord. Å si nei til å bli med i denne ordningen fra starten av, gir verken mer trygghet eller en plass rundt bordet.

Mest sannsynlig vil Norge måtte gå inn i ordningen uansett, og da tilpasse seg uten å få et ord med i laget. Finansdepartementet kontrer med at CBAM er en dyr løsning. Både Klima- og Miljødepartementet og Nærings- og Fiskeridepartementet sier at Finansdepartementets utregninger er feil.

Denne regjeringen prøver å sno seg unna klimatiltak ved å skylde på kostnader og juridisk småkrangling med EU. Samtidig gjør de oppoverbakken enda brattere for norsk næring, som ikke blir hørt. Slik går det når ideologi trumfer drømmen om framtida.

For slik det ser ut nå, er klimaløsningen nettopp det – en drøm.





Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen