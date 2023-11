En fred må være mulig

Politiske ledere må snakke om hvordan det kan skapes fred mellom Israel og Palestina. I alle verdens byer ropes det nå på dette; fred, nå! Krig er forakt for liv. Hvert liv teller. Det er bare én løsning på denne situasjonen – fred. Og fred er mulig, det har historien vist oss.

Et av de beste eksemplene har vi fra Nord-Irland, som etter lang tids konflikt fant en løsning som ivaretok begge parter i konflikten, med Langfredagsavtalen i 1998. Fredsavtalen i Nord-Irland dreide seg om tre punkter, formulert i fredsfilosofien til nobelprisvinner John Hume:

Ikke-vold. Få partene til å inngå våpenhvile, dialog i stedet for krig.

Respektere forskjelligheter, ethvert godt samfunn skal ha plass til forskjellige identiteter.

Lage en avtale som ivaretar og inkluderer de to partenes behov og stemmer.

Henrik Ameln Hoem Henrik Ameln Hoem er lektor ved Blindern vgs med mastergrad i historie. (Privat)

Hvordan kan man jobbe for dette mellom Palestina og Israel? Først må det grunnleggende problemet adresseres. Det var ikke palestinerne som historisk startet konflikten vi nå ser. Det var heller ikke israelerne. Det var FN, som i 1947 tok en avgjørelse om å dele området Palestina i to.

Etter dette ble det krig. Den krigen har gjenoppstått gang på gang i tiårene etter, mens utviklingen for folk på bakken stadig har forverret seg. Derfor er det et særlig ansvar i det internasjonale samfunn for å støtte en fred mellom Israel og Palestina. Men hvordan?

Politiske ledere som Jonas Gahr Støre, Joe Biden og Benjamin Netanyahu, må begynne å snakke om fred og å jobbe for fred. De må komme i dialog med palestinske ledere, andre politiske ledere i Midtøsten og i verden forøvrig om mulighetene for fred.

I den palestinske uavhengighetserklæringen i 1988, ble det formulert at Palestina vil leve i fred med sine naboer. Ekstremismen og terrorismen er ikke hva det palestinske folket vil ha. De vil ha jobber, frihet til å kunne bevege seg, menneskerettigheter, mat å spise, et hjem.

Bill Clinton er internasjonalt den lederen som har vært nærmest å få til en fred mellom Palestina og Israel. Sammen med Yassir Arafat og Ehud Barak greide han det nesten, på Camp David i 2000 og i Taba-forhandlingene året etter.

Det var også støtten fra Bill Clinton og USA som sikret freden i Nord-Irland, i tillegg til den inkluderende avtalen som protestantene og katolikkene selv kom frem til.

Det er den typen støtte Palestina og Israel trenger nå – verdens helhjertede støtte til å oppnå en fred for fremtiden.

Hvordan skal man komme frem til fred etter det som skjer nå i Gaza og på Vestbredden? Det blir ikke lett. Hver bombe, hvert liv som går tapt, tortur og ydmykelse, skaper en situasjon der hevntrangen og håpløsheten forsterker seg.

Svaret ligger i å adressere hvert problem og deretter løse dem. Umiddelbart å få til en våpenhvile på begge sider og frigi gisler. I skrivende stund forhandles det om en tre dagers humanitær våpenhvile mot frigivelse av gisler.

Lykkes det, må det være mulig å bygge videre – ved å adressere de underliggende årsakene: Ulikheten, ufriheten, overgrepene i fengsler, bulldosere som raserer uskyldige menneskers hus, utryggheten og alt det andre som gjør livet uutholdelig.

Så, statsminister Støre: Denne oppfordringen går først til deg. Det trengs at du som Norges statsminister viser støtte til fredsmuligheten i Palestina og Israel. Og til Jens Stoltenberg: Benytt din lederposisjon i NATO til å snakke om muligheten for fred.

En våpenhvile er veien til fred. De andre spørsmålene finnes det gode løsninger på.

FNs generalforsamling har overveldende stemt for en våpenhvile. FNs generalsekretær Guterres ber om en våpenhvile. Folk i byer over hele verden roper etter en våpenhvile. Nå.

En våpenhvile er veien til fred. De andre spørsmålene finnes det gode løsninger på: Å bygge opp, å kunne leve sammen, å ha felles tilknytning til Jerusalem, å ha menneskerettigheter, samarbeid, et hus å bo i, flyktningers rettigheter.

Verden støtter at Israel og Palestina finner fred. FN ble startet for å sikre fred. Folkeforbundet, FNs forløper, ble startet av samme grunn. Nå trengs det at USAs president Joe Biden begynner å snakke om fred og om våpenhvile.

Fred er et politisk valg. Det er det riktige valget.





