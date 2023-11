Norge må ta imot flyktninger

For litt over en måned siden så vi rystende bilder fra Israel, da Hamas tok seg inn i Israel og drepte omkring 1.400 mennesker i et brutalt terrorangrep. Angrepet må fordømmes, noe de aller fleste land i verden har gjort.

Som svar på angrepet lovet Israel harde motangrep. Det ser vi nå resultatene av. Tusenvis av sivile palestinere har blitt skadet og drept. Og tallene vokser hver eneste dag.

I dag lever to millioner palestinere på Gaza i konstant frykt for enda et terrorangrep. Halvparten av dem er barn som går tomme for vann og mat mens israelske bomber regner over området.

Konflikten mellom Israel og Palestina har eskalert kraftig den siste måneden. Samtidig som Vesten har lukket øynene for Palestina og gitt Israel fritt spillerom for undertrykkelse av palestinere i så mange år, markerer nå foreldre i Gaza barna sine med armbånd for at de skal kunne identifiseres i massegraver. Familier splittes for å unngå at alle skal dø samtidig.

Malene Gjerløw Strand Malene Gjerløw Strand er nestleder i Nordstrand AUF. (Privat)

Israels okkupasjon og undertrykkelse av Palestina har pågått i 75 år.

Vi må fordømme Hamas sitt angrep, men vi har også en plikt som nasjon og medmennesker til å hjelpe barna og familiene som rammes av krigen og okkupasjonen av Palestina.

Sivile skal aldri være et mål, verken fra Hamas eller det israelske militæret sin side. Derfor er det viktig at regjeringen har vært tydelige på at Israels bombeangrep mot sivile på Gazastripen er et brudd på folkeretten.

Men det er langt fra nok. Vi må fortsette å ta ansvar og vise solidaritet med palestinerne. Når det er en så stor pågående humanitær krise, må Norge ta imot palestinske flyktninger.







