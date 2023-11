Den «kompliserte» konflikten

Som psykolog jobber jeg daglig med familierelasjoner. Jeg ser hvordan vold, undertrykking og trakassering over tid resulterer i tillitsbrudd og tilknytningssår. Ofre kan bli redde, nedstemte, triste, opposisjonelle og rebelske.

Uansett relasjon legges ansvaret alltid hos maktutøveren. Vi belemrer aldri den svake parten ved utagering. Vi tilbyr hjelp, vi validerer følelser og gir trøst og håp. Vi forklarer at det er normalt med en voldsom reaksjon på en voldsom hendelse. Samtidig ansvarliggjør vi makthaveren og voldsutøveren.

Dette er ikke komplisert.

Vi tør til og med å velge side som nasjon. Det klarte vi helt utmerket da Russland angrep Ukraina. Alle var skjønt enige om at en stormakt, som er militært og økonomisk overlegen, utøvet uakseptabel aggresjon mot en mindre nasjon. Alle var også enige om at Ukraina som liten nasjon har rett til å forsvare seg selv.

Dette var heller ikke komplisert.

Så hvorfor blir det et så dramatisk skifte i språkbruken når det gjelder Palestina? Våre politikere har sviktet den palestinske befolkningen, som har levd med undertrykking og trakassering i 75 år.

[ En måned med lidelse ]

Vi er gode på å fordømme Hamas, og det med rette. Når det er snakk om israelsk aggresjon, skifter også narrativet veldig fort. Silkehanskene kommer på. Vi får det travelt med å tydeliggjøre at Israel har all rett til å forsvare seg selv.

Med ett blir konflikten komplisert.

Shoaib Khan Shoaib Khan er psykolog. (Privat)

Jeg skal forsøke å forenkle det komplekse. Mennesker er kapable til å gjennomføre grusomme ting hvis de blir desperate nok. Den palestinske befolkningen på Gaza og Vestbredden har vært vitne til at byene og landsbyene deres forsvinner dag for dag til fordel for nyankomne bosettere fra Europa og USA.

Det er en mager trøst for dem at andre er trygge på bekostning av dem. 75 år med trakassering og innskrenkning av frihet har bidratt til økt frustrasjon hos befolkningen, og denne frustrasjonen er blitt deres normaltilværelse.

En av de vanligste årsakene til opprør er når man opplever sin tilværelse som utrygg og føler seg urettferdig behandlet. Det er ikke normalt å tenke nyansert når ens egen eksistens er under trussel.

Palestinere er drevet til randen av sammenbrudd. Hva har de uansett å tape når de er fratatt alt? Når man føler seg truet, forsvarer man seg selv. Tar igjen.

Det er ikke mer komplisert enn det.

Dette er ikke en forsvarstale eller legitimering av vold. Det å utøve terror mot en sivilbefolkning er feigt og forkastelig, uansett hvem som utøver den. Det er fullt mulig å se voldshandlingene til Hamas – fordømme dem – og samtidig se at terroren og maktutøvelsen som Israel bedriver til daglig er verre.

Dette er ikke en forsvarstale eller legitimering av vold. Det å utøve terror mot en sivilbefolkning er feigt og forkastelig, uansett hvem som utøver den.

I media omtales denne konflikten som komplisert. Hvis man skal lytte til det palestinske folket er det en veldig enkel konflikt, gjort komplisert av Europas kollektive skyldfølelse.

I 2007 var jeg i Palestina. Det ble dessverre bare med denne ene turen. Palestinere jeg møtte, kristne som muslimer, ønsket å sameksistere fredelig med jøder, som de anser som bokens folk.

Men de ser på Israel som en apartheidstat. Deres virkelighetsoppfatning er at de er kolonisert og erobret. De anser seg selv som motstandsfolk; de kjemper mot en okkupasjon, og de har ikke tenkt å kapitulere. For dem er det rart at resten av verden ikke ser det samme.

Så enkelt er det.

[ Barnas siviliserte bønnerop ]

Er det overhodet noen trøst og forståelse i det diplomatiske språket politikerne våre bruker? Neppe. Hvorfor klarer vi ikke å ansvarliggjøre Israel for deres voldsbruk? Hvorfor er det så vanskelig å fordømme dem, slik vi fordømmer den palestinske motstandskampen?

Vi har definert med våre ord og handlinger hvem som er verdige og ikke-verdige trengende. Vi syns mer synd på noen fremfor andre, men tør bare ikke innrømme det. Kanskje det er der vi må starte: Begynne å innrømme.

Etter å ha møtt folk i Jerusalem, Hebron, Nablus, Ramallah og Betlehem, satt jeg igjen med en interessant observasjon. De sa det samme uansett hvor vi gikk: «Vi ønsker kun at dere forteller om vår situasjon slik den er, utover det ønsker vi ingenting fra dere».

Enklere blir det ikke.





Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen