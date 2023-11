Hva gjør du med de fattige barna, Toppe?

Regjeringens ekspertutvalg for barn i fattigdom har lagt frem sine anbefalinger til tiltak for barneminister Kjersti Toppe. Vil barneministeren bruke dette til å halvere antallet barn som vokser opp i fattigdom i Norge?

Da norske myndigheter sluttet seg til FNs bærekraftmål i 2015, begynte også en ny klokke å tikke. Ett av målene var nemlig at landene minst skulle halvere antallet barn som vokste opp i fattigdom innen 2030.

Så langt har pilene pekt i feil retning. Fra 2015 har andelen barn som vokser opp i fattigdom økt med 1,3 prosentpoeng, Ser man helt tilbake til år 2000, er økningen på 7,3 prosentpoeng.

Ingen barn skal vokse opp i fattigdom. Det er Redd Barnas overordnede mål, og det støttes opp av artikkel 27 i barnekonvensjonen.

Den 10. oktober la den regjeringsoppnevnte ekspertgruppen for barn i fattigdom frem sine anbefalinger til tiltak. Med det har barneministeren fått oppskriften på hvordan hun kan bli ministeren som virkelig løftet barn ut av fattigdom, som kanskje klarte å innfri forventningene i bærekraftmålet.

Hovedingrediensene består av økt barnetrygd, forutsigbar bostøtte og gratis kjernetid i barnehagen. Debatten har, ikke uventet, handlet om hvorvidt barnetrygden skal skattlegges eller ikke.

Redd Barna støtter en skattlegging av barnetrygden, så lenge satsene for de ulike aldersnivåene balanseres – og prisjusteres årlig. Ved en skattlegging vil barnetrygden fortsatt være universell, men familiene med dårlig råd vil sitte igjen med litt mer penger. Ekspertgruppens egne beregninger viser at nærmere 70.000 barn kan løftes ut av fattigdom ved å øke barnetrygden, slik gruppen foreslår.

Vi må lete etter de beste løsningene som det er mulig å få politisk gjennomslag for. Alternativet til skattlegging er å legge nærmere 17 milliarder på bordet. I en ideell verden skulle vi i Redd Barna ønsket at Stortinget bevilget så mye penger til å øke satsene i barnetrygden.

Dessverre har historien vist at det ikke finnes politisk vilje til å prioritere barnetrygden på den måten. På 20 år har barnetrygden kun blitt prisjustert én gang, i 2023. Da økte satsene med henholdsvis 284 kroner i måneden for barn over 6 år og 684 kroner i måneden for barn under 6 år.

Det er langt igjen til forslaget fra ekspertgruppen om en ytterligere økning på henholdsvis 861 kroner og 1.317 kroner i måneden for barn under og over 6 år.

Vårt spørsmål til barneminister Kjersti Toppe er ganske enkelt: Kan man sitte med denne kunnskapen uten å gjøre noe med det?

Å vite forplikter – og antall barn i fattigdom må ned.

