Feil om friskoler

Elin Skrede i For velferdsstaten mener at Norge trenger en ny lov som skiller mellom ideelle og kommersielle skoler (Dagsavisen 6. november).

En slik lov har vi allerede.

Den heter Lov om private skoler med rett til statstilskudd (privatskoleloven), og den er en tilskuddslov. Den stiller opp de betingelsene som må være til stede for at en privatskole – altså en friskole – skal kunne få offentlig støtte. Ett av vilkårene er at eierne ikke kan ta ut noen former for økonomisk utbytte.

Skredes artikkel bygger på et nytt notat fra For Velferdsstaten om privatskoler i Norge, der det blant annet skrives mye om det de kaller «Clemet-skolen».

I notatet gjentar organisasjonen sine uriktige påstander om at det er politiske krefter i Norge som vil åpne for at eiere av skoler som er godkjent etter privatskoleloven (den tidligere friskoleloven), kan ta ut økonomisk utbytte.

Ett av vilkårene i privatskoleloven er at eierne ikke kan ta ut noen former for økonomisk utbytte.

Men det er fortsatt feil. Det står ikke engang i Fremskrittspartiets program.

At de politiske partiene har ulike oppfatninger om hvilke typer friskoler som skal kunne godkjennes, eller ønsker å føre en mer liberal godkjenningspraksis enn den nåværende regjeringen vil, har selvsagt ingenting med saken å gjøre.

«Markedsskolen segregerer, fellesskolen integrerer», skriver Skrede. Men denne typen slagord hjelper ikke en eneste elev. Det er bare intellektuelt slapt.





