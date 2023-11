Bearbeidet kjøtt er ikke sunn barnemat

En stor del av sykdomsbyrden i Norge er knyttet til kosthold. Dette er anerkjent både vitenskapelig og politisk. Jeg mener derfor at det er bra at Andrea Aksnes med flere fronter sunn mat i kronikken sin 29 oktober.

Men når de oppfordrer foreldre til å gi bearbeidet kjøtt til spedbarn, nemlig leverpostei, er de lite konsekvente. De som er redde for sukker i barnegrøten, bør ikke glemme hvor helseskadelig, nemlig kreftfremkallende, ferdigprodukter av kjøtt er.

Bearbeidet kjøtt er kjøttprodukter som er tilsatt salt og/eller andre stoffer for å forbedre smak, lukt eller forlenge holdbarhet. Det er i praksis alle ferdigprodukter av kjøtt i norske butikker, samt kjøttdeig som er tilsatt salt.

Disse er anerkjent som sikkert kreftfremkallende og frarådes av store kreftfforskningsorganisasjoner, universiteter, kreftforeninger og nå også av Nordisk ministerråd og de nye nordiske kostrådene.

Tanja Kalchenko Tanja Kalchenko er lege og leder i foreningen Mat for helsen. (Privat)

Også jernbehovet kan fint dekkes uten kreftrisiko. Det er riktig at kroppen – i utgangspunktet – tar opp jernformen som er i kjøttet bedre enn den jernformen som er i korn.

Samtidig er det viktig å huske at:

Det er langt fra alt jernet som finnes i kjøtt som er lettopptakelig. I svinekjøtt er det for eksempel kun 60 prosent av jernet som er det.

Den lettopptakelige jernformen i kjøttet blir til en viss grad ødelagt ved varmebehandling, opp til 43 prosent i kyllingkjøtt.

Potet inneholder nesten like mye jern som svine- eller kyllingfilet. Det er ett milligram jern i en litt stor potet (som veier ca. 140 gram), og like mye jern i 100 gram kylling- eller svinefilet. Potet inneholder også vitamin C, noe som forbedrer jernopptaket. Jeg vil derfor tro at potet kokt med skall er like god kilde til jern som kyllingkjøtt.

De som er redde for sukker i barnegrøten, bør ikke glemme hvor helseskadelige ferdigprodukter av kjøtt er.

Når man kritiserer barnegrøtindustrien, så bør man ikke fremstå som reklameagenter for kjøttindustrien. Det er viktig å være konsekvent om man ønsker å bli tatt på alvor.





