Høyre har ingen troverdighet

Høyres Heidi Nordby Lunde skjøt startskuddet for høstens blå svartmaling i Dagsavisen, der hun kritiserer regjeringens fremlagte statsbudsjett.

Regjeringen har lagt frem et statsbudsjett for trygg økonomisk styring i en urolig tid. Det er et budsjett som balanserer behovet for å prioritere velferd for det brede lag av befolkningen på en måte som fremover bidrar til redusert prisvekst og lav ledighet.

Dette er Arbeiderpartiets viktigste oppgave fremover, nettopp fordi vi ser hvilke problemer høy inflasjon skaper for nordmenn i hele landet.

Derfor var det en god nyhet at nærmest alle økonomer med faglig tyngde i Norge pekte på at statsbudsjettet ikke vil bidra til å legge press på renta. Det ønsker ikke Lunde å forholde seg til.

I tiden etter har mange økonomer også pekt på at vi kan ha nådd rentetoppen og at inflasjonen er på vei ned.

Det er godt nytt både for lønnsmottakere og bedriftseiere i Norge.

Regjeringens budsjett skal bidra til at vi fortsatt lykkes med det som allerede går godt i norsk økonomi. I fjor ble det satt investeringsrekord i Norge. Vi nådde eksportrekord på 2.601 milliarder kroner, hvor fastlandseksporten var høyere enn noen gang da Høyre styrte.

Under vårt første år i regjering har antall mennesker i jobb i privat sektor økt mer enn under hele Høyres regjeringsperiode.

Som resultat blir det skapt mange jobber i privat næringsliv. Under vårt første år i regjering har antall mennesker i jobb i privat sektor økt mer enn under hele Høyres regjeringsperiode. I tillegg var andelen av befolkningen som er i arbeid i 2022 den høyeste på 14 år.

Samtidig ser vi at spesielt mange barnefamilier sliter med økonomien. Derfor har vi prioritert å redusere barnehageregningen med minst 12.000 kroner i året i dette budsjettet. I tillegg kommer gratis SFO for første- og andreklassinger. Dette er prioriteringer vi gjør for å lette byrden i en vanskelig tid, men som Høyre aldri har funnet plass til i sine budsjetter.

Lunde peker også på regjeringens oljepengebruk, og forsøker samtidig å presentere Høyre som et måteholdets parti. Et godt råd er ikke alltid å høre på hva folk sier, men heller se på hva folk gjør. Man kan bli overrasket over hvor langt det er mellom liv og lære.

[ Historien gjentar seg: Brønnpisserne ]

For hvordan var Høyres oljepengebruk i perioden de satt med makten? I perioden Høyre satt med regjeringsmakten økte oljepengenes andel av statsbudsjettet fra ca. 12 % i 2013 til 23 % i 2021. Det var dyrt å pleie samarbeidet med Sylvi Listhaug og Frp.

Høyre har ingen troverdighet på oljepengebruk etter perioden som regjeringsparti. I åtte år hadde de mulighet til å redusere oljepengebruken. Fasit er at oljepengebruken økte fra 121 mrd. til 357 mrd.

Arbeiderpartiets viktigste prioritet fremover er å sikre folks trygghet ved å bidra til en myk økonomisk landing, ved at prisveksten reduseres samtidig som ledigheten holder seg lav.

Heldigvis går det godt i de fleste bedrifter, noe som gjør at rekordmange har en jobb å gå til.

Arbeid til alle er fortsatt jobb nummer én.

[ – Vi er nå på et bristepunkt ]

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen