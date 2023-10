Israel er blitt en bølle

I dag kunne vi høre at Israels FN-ambassadør møtte opp iført en gul davidsstjerne, lik den nazistene tvang jøder til å bruke, for å protestere mot at FN ber dem innføre en umiddelbar våpenhvile. Når han gjør det, så er ikke det bare en hån mot jødene som folk og den lidelsen de har vært gjennom i generasjoner bakover. Det er også en hån mot alle oss som har viet livene våre til kampen mot rasisme og nazisme. Personlig ble jeg politisk aktiv på grunn av det.

Mange jøder utsettes for hets nå, og til og med reinspikka antisemittisk og nazistisk tankegods. Jeg kjenner sjøl til barn som blir mobba og banka opp fordi de er jøder, andre har allerede for flere år siden sett seg nødt til å flytte til Israel for å føle seg trygge – ironisk nok. Det gjør meg helt fra meg å tenke på.

Inga Marte Thorkildsen, tidligere statsråd og Oslo-byråd for SV. (Berit Roald/NTB)

For meg og mange andre var det skjellsettende å besøke Auschwitz som tenåring. Det var skjellsettende å se filmer som viste de ufattelige overgrepene mot jøder, som den om kvinnene i konsentrasjonsleiren Ravensbrück. Jeg husker fortsatt scenen med kvinnen som solgte den utmagra kroppen sin til nazistiske soldater for en tørr brødskalk.

På samme måte var det også skjellsettende for meg å besøke Gaza på begynnelsen av 2000-tallet og se den enorme fattigdommen og arbeidsløsheten, møte kvinner som følte at verden hadde glemt dem og høre deres fortellinger om hvordan okkupasjonens daglige vold mot palestinere hadde flytta videre inn i hjemmene deres. Vold avler vold, hvis du lurte.

De færreste har besøkt Gaza. Men «alle» har i dag fått med seg at forsvarsløse barn og pasienter på sykehus bombes sønder og sammen. At to millioner mennesker står i fare for å traumatiseres for livet, 43 prosent av dem er barn under 15 år. Vi har fått med oss at hundre av disse barna er norske.

Jeg nekter å la meg kneble. Som norske ledere mange ganger har sagt: Den som er en venn må faktisk si ifra, og de må gjøre det også når det er ubehagelig. Jeg er glad for at Norge turte å si ifra, i motsetning til våre naboland. Problemet når det gjelder Israel, er at vi gjennom så mange år har funnet stadig nye unnskyldninger for å se bort. Vi har gjort det så ofte at de er blitt vant til at ingen våger å trosse dem. Israel er blitt en bølle. En redd bølle, og de er de aller farligste. De som bryr seg om Israels framtid, må nå hjelpe dem til å se seg selv utenfra.

Israels statsminister Benjamin Netanyahu. (Abir Sultan/AP)

Men jødene som folk og som nasjonal minoritet i Norge må slippe å bli slått i hartkorn med Israels ledere, som i dag er mer ekstremistiske enn noen gang. De må beskyttes mot hets! Her kan alle bidra, enten vi er foreldre, naboer, venner eller brukere av sosiale medier.

En versjon av dette innlegget ble først postet på Inga Marte Thorkildsens Facebook-side, og gjengis med tillatelse.

