Få studiestøtten på G, SV!

Norske studenter står overfor store økonomiske utfordringer når vi prøver å følge våre akademiske ambisjoner. Store utgiftsposter, som husleie og dagligvarer, fortsetter å øke langt mer enn studiestøtten.

Undersøkelser viser allerede at studenter bruker stadig mer tid på deltidsjobber og mindre tid på studiene. Vi ser allerede at våre foreldres utdanningsnivå spiller inn i antall timer vi bruker på deltidsjobben.

Dette er uheldig, da det ikke er størrelsen på mammas og pappas lommebok som skal definere studentens mulighet til utdanning.

SV må ta på seg ledertrøyen inn i budsjettforhandlingene med Arbeiderpartiet og Senterpartiet. Sammen håper vi de får på plass en studiestøtte som sikrer like muligheter.

Det bør ikke ligge langt fra hjerterøttene til forhandlingspartene å gå med på at alle, uavhengig av hvem de er og hvor de kommer fra, skal ha like muligheter til å utnytte sine evner og følge sine ambisjoner.

For å oppnå dette, er det to viktige tiltak som må gjennomføres med studiestøtten. For det første må beløpet økes, og for det andre må politikerne legge noe mer sikkert til grunn i den årlige justeringen enn hvor mye de gjetter at prisene vil stige det kommende året.

Det er ikke størrelsen på mammas og pappas lommebok som skal definere studentens mulighet til utdanning.

Vi mener at studiestøtten skal knyttes til grunnbeløpet i folketrygden (G), heller enn til en justering av forventet prisvekst. Problemet med å justere studiestøtten basert på den generelle prisveksten, er at det ikke tar hensyn til studentenes mest betydelige utgifter.

Husleie og dagligvarer har økt med nesten 10 prosent i år, mens den generelle prisveksten er rundt halvparten av dette. Forventet prisvekst for neste år er også høy, med prognoser på 10 prosent. Trolig vil det fortsette i tiden fremover.

[ Statsbudsjettet svikter verdens fattigste ]

En justering av studiestøtten på kun 3,8 prosent, slik regjeringen foreslår i sitt forslag til statsbudsjett, vil ikke være tilstrekkelig for å sikre studentenes velferd. Dagens nivå på studiestøtten vil tvinge studenter til fortsatt å arbeide enda mer ved siden av studiene for å få økonomien til å gå rundt.

Derfor mener vi det er bedre å knytte studiestøtten til G. Dette vil være en langt mer forutsigbar justering som gjør at studenter ikke begrenses av økonomiske bekymringer, men kan konsentrere seg om å lykkes med studiene.

Få det på G, SV!

[ Regjeringen viker ut av kurs ]

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen