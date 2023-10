Vi frykter en mer EU-positiv regjering

Andreas Bjelland Eriksen, vår nye klima- og miljøminister (Ap), har tidligere bakgrunn fra Europeisk ungdoms sentralstyre fra 2012 til 2013. Espen Barth Eide, som er ny utenriksminister (Ap), har tidligere vært generalsekretær for Europabevegelsen.

Den avgåtte utenriksminister (Ap) Anniken Huitfeldt var EU-motstander. Dermed har Jonas Gahr Støres regjering fått ytterligere en minister som ønsker Norge inn i den europeiske unionen.

Dette mener vi er en veldig betenkelig utvikling for Norge, og ikke minst for Arbeiderpartiet. Den europeiske unionen truer regjeringens innleieforbud, de truer med at minstelønnsdirektivet er blitt EØS-relevant og ikke minst har både avtaler med og strømkabler til EU ført til skyhøye strømpriser i Norge.

Ungdom mot EU frykter at regjeringen sakte, men sikkert vil jobbe for at Norge blir stadig mer integrert i den europeiske unionen.

Hvor mye mer kan partiet og de sterke fagbevegelsene tåle, før de også setter foten kraftig ned?

Kim René Hamre Kim René Hamre er leder i Ungdom mot EU. (UMEU)

Ungdom mot EU frykter at på tross av folkets nei på alle store meningsmålinger om et norsk EU-medlemskap, vil regjeringen ignorere det og sakte, men sikkert jobbe for at Norge blir stadig mer tilknyttet og integrert i den europeiske unionen.

Statsråder har mye makt. Vi frykter at denne makten vil bli brukt mot folkets interesser og at både den nye klima- og miljøministeren og den nye utenriksministeren vil føre en enda mer EU-vennlig politikk.

Med flere EU-tilhengere i regjering så tror vi at viljen til å stå imot press fra den europeiske unionen vil bli mindre. Vi vet at unionen er veldig irriterte på oss for å ikke ha fått den fiskekvoten de ønsker, samtidig ligger vi langt bak med innføringen den fjerde energipakken fra EU. Unionen mener også at innleieforbudet til regjeringen er i strid med EØS-avtalen.

Hvor mye press tåler Støre og hans nye EU-vennlige ministre før de gir etter?

Ungdom mot EU ønsker at Senterpartiet skal stille tydelige og urokkelige krav overfor sin regjeringspartner. Denne regjeringen kan ikke bli mer EU-vridde. De må utfordre handlingsrommet i EØS-avtalen og stå støtt imot press fra den europeiske unionen.





