Regjeringen svikter dyrene våre

Regjeringen har sviktet dyrene mange ganger de to siste årene. La meg ta deg igjennom noen av tilfellene.

Det var nok ingen som forventet at en regjering der Senterpartiet inngår ville være bra for norsk dyrevelferd. Det har imidlertid overrasket meg hvor brutalt og skamløst Senterpartiet og Arbeiderpartiet har jobbet mot dyrene i regjering.

Allerede fra regjeringen la frem Hurdalsplattformen i 2021 ble det tydelig at denne regjeringsperioden ville bli noen mørke år for dyrene. I plattformen skrinla regjeringen alle ambisjoner om å forbedre norsk dyrevelferd, og foreslo ingen tiltak for å øke velferden hos griser og kyllinger i landbruket, for fisk i oppdrettsnæringen eller for avl av familiedyr.

Enda verre er det at regjeringen bestemte at alle rovdyr over bestandsmålet skulle skytes. Det er et tydelig brudd på Bernkonvensjonen og naturmangfoldloven. Dyrevelferdsorganisasjonen NOAH har løftet regjeringens rovdyrpolitikk til retten, og vunnet flere ganger, ved å påpeke at regjeringen gjentatte ganger har drept ulv i ulvesonen på svakt grunnlag.

Frøya Skjold Sjursæther er andre nestleder i Vestland MDG.

De fleste husker også hvalrossen Freya som dukket opp i Oslofjorden sist sommer. Hvalrossen satte den norske naturforvaltningen på prøve – en prøve der regjeringen feilet. Myndighetenes drap på Freya ble en symboltung handling som viste hvor lite respekt regjeringen har for de ville dyrene vi deler landet vårt med. Dessuten sa det noe om hvor lavt regjeringen verdsetter dyrs egenverdi.

Historien slutter heller ikke der. For noen måneder siden foreslo Venstre, Høyre og Fremskrittspartiet – med støtte fra Rødt og MDG – å heve strafferammen for grov dyremishandling fra tre til seks år. Dette kunne ført til et historisk løft for dyrene, og et mer rettferdig og dyrevennlig straffesystem.

I beste fall kunne det ført til at færre dyr ble mishandlet. I stedet falt forslaget, fordi SV og regjeringen stemte mot. For meg er det vanskelig å forstå hvordan disse partiene rettferdiggjør dette overfor seg selv.

NOAH har vært en sterk motstemme mot regjeringens stadige svik mot dyrene. Det skulle organisasjonen til slutt betale dyrt for. De siste to årene har regjeringen kuttet hver eneste krone i statsstøtte til NOAH.

Det er sjokkerende at regjeringen, som har i oppgave å hegne om et mangfoldig demokrati og en allsidig debatt, velger å kneble sin største meningsmotstander ved første mulighet. Ikke bare er det feig politikk, men også en politikk som kan være farlig for demokratiet.

De siste årene har regjeringen vist hvor lett det er å glemme de som ikke har en stemme. Og det er trist å se hvor lite det har kostet Arbeiderpartiet å forhandle bort all verdighet i dyrevelferdsdebatten – for å kunne samarbeide med Senterpartiet.





