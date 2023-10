Ingen lovende debut, Eriksen!

Støre-regjeringens nye klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen (Ap) hadde alle muligheter til å være et friskt og grønt pust inn i en oljegrå regjering.

Den muligheten viste han dessverre at han ikke er det minste interessert i å ta med sin opptreden i NRKs Politisk kvarter (17. oktober). Der var han tydelig på at han vil være en forkjemper for fortsatt mer olje- og gassleting på norsk sokkel.

Han svarte også «nei» på spørsmålet om han så noen konflikt mellom at Norge skal nå målene våre for kutt i klimagassutslippene og fortsatt satsing på olje og gass.

Disse utspillene fra klimaministeren er stikk i strid med både FNs og IEAs tydelige beskjeder om at det ikke er rom for å lete etter mer olje dersom vi skal nå klimamålene.

Simen Bondevik Simen Bondevik er klimapolitisk talsperson i Partiet Sentrum. (Torstein Bøe/NTB)

Det er provoserende at Norges nye klima- og miljøminister bruker sin første offentlige debatt i rollen til å forsvare en energipolitikk som er i strid med klimaforskningen.

Eriksen skryter også av at regjeringen har innført et klimaregnskap gjennom «Grønn bok». Det er selvsagt et godt og viktig tiltak. Men det har dessverre lite å si at man fører regnskap over klimagassutslipp, hvis det ikke kombineres med å bruke innsikten en får gjennom den grønne boka til å kutte utslipp der de faktisk skjer.

Interessant nok sa Eriksen i samme Politisk kvarter-sending at «min hovedjobb nå fremover blir å finne tiltak som kutter utslipp så raskt som mulig, slik at vi får til den energiomstillingen vi skal gjennom».

Her kan vi i Partiet Sentrum hjelpe med et konkret forslag til tiltak: Start en gradvis og kontrollert utfasing av olje- og gassvirksomhet på norsk sokkel, til fordel for en massiv satsing på grønn og fornybar energi.

Å fase ut olje- og gassvirksomhet på norsk sokkel, kontrollert over en 15-årsperiode, vil være det mest effektive tiltaket for å kutte utslipp og for alvor sette i gang en energiomstilling. I Partiet Sentrum mener vi at det umiddelbart bør nedsettes en oljekommisjon, som kan planlegge og sikre en god overgang til grønne, lønnsomme og klimavennlige næringer.

Videre bør all tildeling av nye letekonsesjoner på norsk sokkel stanses. Ingen nye områder bør åpnes for oljevirksomhet. I tillegg bør leterefusjonsordningen for petroleumsnæringen avskaffes, til fordel for en lignende ordning for fornybar energi.

Så langt har Støre-regjeringen vært en klimakatastrofe. Dessverre høres det ut som om Andreas Bjelland Eriksen har tenkt å holde den samme oljegrå kursen.

Det bør også etableres et grønt, innenlands investeringsfond tilsvarende én prosent av Oljefondet, som kan investere i nye og grønne næringer i Norge. Det vil være bra både for klima og økonomisk bærekraft.

Jeg håper vår nye klima- og miljøminister vil vurdere disse forslagene. Så langt har Støre-regjeringen vært en klimakatastrofe. Dessverre høres det ut som om Andreas Bjelland Eriksen har tenkt å holde den samme oljegrå kursen.

Jeg håper han snur!





