Jo, KrF ønsker humanitær bistand til Palestina

Marte Hansen Haugans gjengivelse av KrFs forslag (Dagsavisen 16. oktober) om å fryse bistanden til palestinske selvstyremyndigheter er direkte feil. Innlegget fra lederen i Changemaker viser at hun må lese grundigere, hvis hun ønsker å bidra til en mer nyansert og nyttig debatt.

«Regjeringen må fryse den delen av bistanden som går til kapasitetsbygging for palestinske selvstyremyndigheter fram til de fordømmer de forferdelige terrorhandlingene begått av Hamas», sa KrF-nestleder Dag Inge Ulstein. Den tidligere utviklingsministeren sa også at humanitær bistand må skjermes. Han understreket dette veldig tydelig i flere intervjuer.

Kanskje er det på tide at aktører i norsk politikk og sivilsamfunn begynner å lese mer enn overskriftene. De sivile israelerne som ble massakrert av Hamas og alle sivile palestinere som nå lider, fortjener at vi i verdenssamfunnet rundt forholder oss til sannhetene i en så kompleks og krevende situasjon.

Det første offeret i krig er sannheten. Debatten her i Norge er ikke likegyldig, og derfor skulle jeg ønske Haugan var mer etterrettelig i sin kritikk. Changemaker er en viktig aktør i den norske samfunnsdebatten, og jeg setter ofte pris på organisasjonens bidrag. Her skuffer lederen meg, når hun ikke forholder seg til sannheten.

Jørgen Reymert Jensen er internasjonalt ansvarlig i Kristelig Folkepartis Ungdom.

Israelske og palestinske sivile lider på grunn av Hamas sitt terrorangrep i Israel, og befolkningen i Gaza lider under deres terrorvelde. KrF legger menneskeverdet til grunn, og tar de siviles side i konflikten. Barn, eldre og syke lider på begge sider i konflikten.

Barna som bor i Gaza, er ikke Hamas. Derfor mener KrF at den humanitære bistanden til Palestina ikke skal fryses.

Men det er grunn til å stille kritiske spørsmål til resultatene av de enorme midlene som har gått til palestinske myndigheter. Derfor bør midlene til palestinske selvstyremyndigheter fryses til den norske regjeringen faktisk kan redegjøre for hvor midlene er blitt av.

For å avklare mer enn overskriften for Haugan: Det KrF etterspør er altså en stans i bistand til palestinske selvstyremyndigheter og en gjennomgang av bistand til disse. For KrF er det viktig å skille mellom sivile palestinere, som fortsatt skal få humanitær hjelp, og terrororganisasjonen Hamas.

Terroristene i Hamas er ikke de palestinske barna som nå står overfor en grufull, uforutsigbar og mørk fremtid.





