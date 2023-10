Kjære statsminister, hjelp oss!

Vi henvender oss til deg som norsk-palestinere og medmennesker. Vi er dypt bekymret for sikkerheten til våre kjære foreldre, besteforeldre, søsken, tanter, onkler, søskenbarn og venner på Gazastripen.

Vi føler oss maktesløse mens vi ser på krigsforbrytelsene som begås mot det palestinske folket. Våre familier flykter nå fra hus til hus for å unnslippe Israels intensive bombing.

Forsyninger av vann, mat og strøm slipper ikke inn til 2,3 millioner mennesker. Strømmen er stengt av og samtidig blir palestinerne mer og mer isolert fra resten av verden.

«Aldri igjen» er et begrep historien har lært oss. Tidligere krigsforbrytelser, etnisk rensing og folkemord av ulike folkegrupper har vist oss hva som kan skje når de som har makt ikke handler raskt nok.

Akkurat nå står vi uten tvil på randen av en humanitær katastrofe og et folkemord på Gazastripen. Det er derfor helt avgjørende at den norske regjeringen griper inn og bruker sin innflytelse.

Som borgere av Norge ber vi innstendig om rask handling for å få slutt på volden og snarest få inn nødvendig humanitær hjelp på Gazastripen. Vi håper at Norge kan spille en fremtredende rolle i en varig fredsløsning.

Fred er alltid en mulighet, og vi ber deg handle nå og ikke når det er for sent.

Palestinere fortjener frihet og like rettigheter på linje med andre nasjoner. For å oppnå dette er det essensielt å avslutte den ulovlige okkupasjonen av Palestina, å oppheve den ulovlige blokaden av Gazastripen, og å opprettholde respekten for alle individers menneskerettigheter.

Okkupasjonen gir næring til en destruktiv voldsspiral, hvor bombing av sivile områder hindrer muligheter for sikkerhet og frihet for alle. Fred er alltid en mulighet, og vi ber deg handle nå og ikke når det er for sent.

Innlegget er signert: Gada Azam, Bassam Hussein, Rana Issa, Abdallah Abudayya, Tariq Abdu, Yassmin Alhabbash, Emad Alrozzi, Susan Hassan Abdallah, Maria Abdallah, Anas Miqdad, Bjørg Sabrin Timraz, Shadi Haj Yahia, Nora Jæger Thorland, Fuad Timraz, Kjell Yasser Timraz, Tarek Øren, Arthur Sæmer Timraz, Ismael Miqdad, Martin Joudah Øren, Ole Nasser Timraz, Ezat Azam, Rabee Irar, Mariam Aljammal, Alaa Eljammal og Sammy Azam.

