Hvor er MDG sine gjennomslag?

I Dagsavisen fredag skriver Grønn Ungdoms talsperson Margit Martinsen at SV er Norges største grønnvasker. Begrunnelsen? At SV ikke får nok gjennomslag hos regjeringen.

Vi mener også at regjeringen burde hatt langt høyere ambisjoner i klimapolitikken. Arbeiderpartiet burde kunne bedre, selv uten press fra SV.

Dessverre er det ikke sånn den politiske situasjonen er i dag. Derfor er jeg veldig glad for at SV nettopp bruker sin rolle for å presse frem mest mulig utslippskutt, naturvern og omstilling av norsk økonomi, hos en ellers grå regjering.

Martinsen påstår at SVs gjennomslag i forhandlinger med regjeringen ikke har betydning for klimaet. Jeg mener derimot at det har mye å si når SV stoppet all oljeleting i nye områder, og vernet sårbare områder i iskantsonen.

Dette er gjennomslag som forhindrer økte utslipp og som verner viktig natur. Vi har rodd i land utslippskutt på 2,5 millioner tonn CO2. Vi har sikret én milliard til omstilling av industrien. Vi har fått gjennomslag for storsatsing på havvind og solkraft.

Jeg er veldig glad for at SV nettopp bruker sin rolle for å presse frem mest mulig utslippskutt, naturvern og omstilling av norsk økonomi.

Det som provoserer mest, er at Martinsen kritiserer SV for også å prioritere en sosial og omfordelende politikk i forhandlinger med regjeringen.

Vi vet at det er mulig å kutte utslipp og skape rettferdig omfordeling samtidig. Vi står midt i en dyrtid og vanlige folk sliter med å få endene til å møtes. De som har minst, har møtt en enda hardere hverdag.

Derfor er vi glade for at SV har fått gjennomslag for å øke sosialhjelpssatsene med 10 prosent, øke barnetrygden med to milliarder og har sikret en historisk økning av studiestøtta.

Dersom SV ikke samarbeider med regjeringen om statsbudsjett får vi ihvertfall ikke kutta nok utslipp og bygd grønn industri. Og sosialpolitikken vil ikke monne nok når folk trenger den som mest.

Alternativet er at regjeringspartiene går til høyresiden, noe de har vist seg villige til i en rekke kommuner og fylker i hele landet. Mener Martinsen virkelig at det vil være bra for klima og miljø?

Det er synd at Grønn Ungdom/MDG prioriterer å kritisere SV, heller enn å få frem de politiske forskjellene mellom oss klimapartier og de store fossilpartiene Høyre, Fremskrittspartiet, Arbeiderpartiet og Senterpartiet.

Men for å få gjennomslag i norsk politikk så må man samarbeide med andre partier. Det er dette som er politikk og det er sånn demokratiet fungerer.

Så da er spørsmålet: Hvordan skal Grønn Ungdom få gjennomslag for sin politikk hvis de ikke vil samarbeide med andre partier?

Konsekvensen er at MDG ikke oppnår noen gjennomslag for klima og miljø på Stortinget. Grønn Ungdom sin «alt eller ingenting»-politikk lar seg dessverre ikke gjennomføre i praksis.





Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen