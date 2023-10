Alle roper, men politikerne hører ikke nå heller

Min reaksjon til statsbudsjettet som ble lagt frem fredag, er at dette er opprørende og sterkt provoserende. Politikerne lytter overhodet ikke til et samlet fagfelt og folket – som nå ikke bare roper, men brøler om en krise.

Finansminister Vedum sier: «Å senke prisen på barnehageplass er en tydelig politisk prioritering for barnefamilier». Men er det det? Tror han virkelig på det han selv står og sier? Har han ikke hørt alle ropene om at løsningen på barnehagekrisa ligger i å øke grunnbemanningen?

Å kutte prisen på barnehageplass er for korttenkt. Det vitner om et tunnelsyn som kun ser velgere i enden av tunnelen. For det høres jo bra ut: «Nå satser vi på barna og barnefamiliene».

Jeg får lyst til å si: Nå bløffer du så du tror det selv. For å bruke barnehagepotten fra statsbudsjettet til å kutte prisen, gir ingen økte ressurser der det trengs. Det gir ingen flere fang for barna. Men det er det de trenger. Det ville vært å satse på barna.

Gunhild Westhagen Magnor er regissør og mor.

Jeg synes politikere har en helt egen evne til å legge frem saker som om de er helt enige, for på den måten å legge debatten død. Mens de i virkeligheten ikke tar ordentlig grep om problemet.

For dette er ikke å prioritere barna! Dette er ikke å ta barn på alvor. Heller ikke de som jobber i barnehagene.

Økonomer påpeker også at dette hjelper barnefamiliene minimalt, fordi det utgjør så lite. Det gis med den ene hånda og tas med den andre i form av høye renter og økte utgifter, til eksempelvis egenandel på helsetjenester.

Mens å styrke grunnbemanningen i barnehagene ville gagne både på kort og lang sikt – også samfunnsøkonomisk.

Når politikerne overhodet ikke lytter, mister vi tilliten. Det skremmer meg. Den lave valgdeltakelsen ved årets kommunevalg er kanskje også et uttrykk for denne mistilliten? Dette er alvorlig.

Jeg har begynt å stille meg grunnleggende spørsmål som: Hva skjer egentlig med mennesker når de går inn i toppolitikken? For meg virker det som om de mister evnen til å holde holdet kaldt og hjertet varmt. Glemmer de helt sakens dybde, eller samfunnsmandatet de har fått, og tenker kun kortsiktig på å få flere velgere ved neste valg?

Jeg verken jobber i barnehage eller har barn i barnehagen lenger, men dette er så opprørende. Så provoserende at det ikke er mulig å sitte stille og se på at det skjer. Ikke hvis en bryr seg om fremtiden og barna – og samfunnets beste.

Som filmskaper er jeg opptatt av nettopp det, så derfor lagde jeg en film fra barnehagen; «Store små mennesker», sett fra barnas eget ståsted. Målet med filmen er at vi voksne skal få større innsikt og forståelse for hva en barnehagehverdag innebærer for barna, og at vi tar dem mer på alvor.

Jeg føler meg heller ikke tatt på alvor i dag. Jeg føler meg totalt overhørt, og det tror jeg det er mange som føler i dag.

