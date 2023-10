SV er blitt Norges største grønnvasker

Nylig ble Norge pinlig nok nektet taletid på FNs klimatoppmøte. Grunnen? FNs generalsekretær António Guterres mente at det ikke var særlig relevant å høre store ord fra land uten en troverdig plan for å nå klimamålene. Støre svarte med å si at det er FN som burde være flaue. Det er som en scene tatt rett ut av filmen «Don’t look up».

SVs energi- og miljøpolitiske talsperson Lars Haltbrekken hevder at regjeringen ville fått tale dersom de bare hadde hørt på SVs krav i budsjettforhandlingene i fjor om ikke å bore etter olje og gass i sårbare havområder.

Men hvor hardt sto egentlig SV på klimakravene? SV har dessverre etterhvert ganske god erfaring i å velge bort klimagjennomslag for andre saker.

I SVs program står det svart på hvitt at SV «ikke vil tillate mer leting etter olje og gass eller nye utvinningstillatelser på norsk sokkel».

Margit Martinsen Margit Martinsen er talsperson i Grønn Ungdom, som er ungdomspartiet til MDG. (Privat)

Likevel har SV støttet hvert eneste statsbudsjett, til tross for at regjeringen deler ut nye oljetillatelser som om det var valgkampbrosjyrer, og kutter utslipp i et tempo som gjør at vi ikke vil nå 2050-klimamålene før en gang ute på 2100-tallet. Nå er Norge det landet i verden som utvikler tredje flest nye olje- og gassfelt.

SV sier de valgte ikke å gå inn i regjering fordi de ikke fikk nok gjennomslag, og har i stor grad vunnet gjennom med fortellingen om at de ikke kan stå til ansvar for regjeringens klimapolitikk – selv om de er garantisten for den.

SV er i realiteten blitt Norges største grønnvaskingsoperasjon.

De påstår at gjennomslagene de får presset gjennom i budsjettforhandlingene er bedre enn alternativet. Men er det egentlig det? De gjør i hvert fall ikke så stor forskjell for klimaet.

Når statsbudsjettet kommer denne uken, har vi sju år på å halvere utslippene. Da holder det ikke med «kunne vært verre»-klimapolitikk.

Derfor kan ikke SV fortsette å godkjenne budsjetter som renner over av olje. Jeg har store forhåpninger til SV denne budsjetthøsten. Men det forutsetter at de selv prioriterer klima, og ikke fortsetter å la klimapolitikken være en bigeskjeft til sosialpolitikken deres.

Da trenger vi tydelige krav om stans i ny oljeleting, mer fornybar energi, og mer grønn industri.





