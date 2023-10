Norge er på rett vei nå

I forrige uke varslet samferdselsminister Jon-Ivar Nygård nye tider for Vei-Norge, gjennom endringer i veinormalene, som fastsetter hvordan nye veier skal utformes. Denne uken kom Kongelig Norsk Automobilklub (KNA) med kritikk mot den nye politikken i et innlegg i Dagsavisen.

Naturvernforbundet mener regjeringen nå tar flere skritt i riktig retning. Blant annet fjerner de kravet om 110-grense på alle nye firefeltsveier, en standard som Solberg-regjeringen fikk innført.

Motorveier for så høy fart krever svært rette veier og gir dermed store arealinngrep, på bekostning av natur og matjord. Veier som bygges for lavere fart, som 90 eller 100 km/t, kan i langt større grad tilpasses terrenget.

Dessuten blir det mulig å bruke mer av veiene vi allerede har. Lavere fart gir også vesentlig mindre energiforbruk, støy og utslipp av svevestøv, og veiene bidrar i mindre grad til økt biltrafikk og alle utfordringene det fører med seg.

Pernille Bonnevie Hansen Pernille Bonnevie Hansen er nestleder i Naturvernforbundet. (Privat)

Et annet viktig skritt fra regjeringen er å legge opp til tofeltsvei med midtrekkverk og forbikjøringsfelt for høyere trafikkmengder enn hva som er regelen i dag. Denne endringa er i tråd med faglige anbefalinger og praksis i andre land. Også dette grepet gir store arealbesparelser og andre miljøforbedringer, sammenlignet med bygging av firefeltsvei for 110 km/t.

Regjeringens endringer vil redusere pengebruken på nye veier betydelig. Penger vi sparer, kan brukes til blant annet rassikring og bedre vedlikehold av veiene.

Vi er skjønt enige med KNAs president Geir A. Mo om at midlene til vedlikehold må kraftig opp. Derfor burde de, som oss, juble over endringene regjeringen nå gjør.

Vi hadde forventet at regjeringen ville gjennomføre større endringer i arven etter Solberg-regjeringens hodeløse motorveifokus. Det mest kritiske nå, er å fjerne muligheten for å bygge smal firefeltsvei ved lave trafikkmengder. Denne åpningen kan føre til mange unødvendige og kostbare naturødeleggelser framover.

Statens vegvesen leverte nemlig i 2019 en utredning som slakter veitypen: Smal firefeltsvei for 110 km/t er vesentlig dyrere å bygge, har dårligere samfunnsøkonomi, er verre for miljøet og gir større ulykkesrisiko enn to- og trefeltsvei med midtrekkverk for 90 km/t. Ved lavere trafikkmengder mener vi at to- og trefeltsvei derfor bør være eneste mulighet.

Nye Veier, som har fått ansvaret for bygging av flere motorveistrekninger, har nylig levert en oppdatert rapport til Samferdselsdepartementet, som et innspill til arbeidet med ny Nasjonal transportplan (NTP).

Det mest kritiske nå, er å fjerne muligheten for å bygge smal firefeltsvei ved lave trafikkmengder.

Her viser de at de fleste motorveiene er ulønnsomme for samfunnet. Om vi lykkes med å begrense biltrafikken, vil de bli enda mer ulønnsomme. Nye Veier dokumenterer også at de ulønnsomme motorveiene gir høye klimagassutslipp og store areal- og naturinngrep.

Direktøren for Transportøkonomisk institutt (TØI), Bjørne Grimsrud, har lang fartstid i veisektoren. I et intervju med magasinet <2°C er han tydelig på at norsk transportplanlegging leder oss bort fra klimamålene, med en tradisjon for å planlegge for den veksten vi historisk har hatt – og lagt til rette for.

De større byene våre har politiske mål om redusert biltrafikk, og vi har tatt på oss internasjonale forpliktelser om å kutte klimautslipp og stanse menneskeskapt utryddelse av arter.

Vi ser ikke at disse målene er mulige å nå med fortsatt trafikkvekst.

Endringene som nå kommer i veinormalene, er helt nødvendige. Av hensyn til miljømål, men også for å ta igjen vedlikeholdsetterslepet på vei og bane. Det burde alle se, også KNA.

Neste skritt for regjeringen må bli å ta et oppgjør med hvordan vi planlegger i transportsektoren, gjennom en grønnere og slankere Nasjonal transportplan.

Slik får vi en velfungerende og trafikksikker infrastruktur og en transportsektor som kutter klimagassutslipp, tar vare på naturen og redder matjorda for framtida.





Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen