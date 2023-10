Noen yrker har ikke reell forhandlingsrett

I en felles ytring i Dagsavisen 5. oktober går Steinar Krogstad, nestleder i LO og Nina Melsom, direktør for arbeidsliv og tariff i NHO, imot at politikere skal kunne prioritere noen offentlige yrkesgrupper som lærere og sykepleiere med mer lønn enn andre.

Deres standpunkt og argumentasjon er en oppfølging av Dagsavisens egen kommentator Kjell Werner og utviklingsleder Anne Turid Wikdahl i Spekter sine ytringer om samme sak i Dagsavisen for en drøy uke siden.

Felles for alle disse fire er at de mener at frontfagmodellen skal beholdes for enhver pris, og at partene i arbeidslivet gjennom prinsippet om frie forhandlinger skal avgjøre lønnsfastsettelsen for ulike yrkesgrupper.

Wikdahl skriver i klartekst: «Det er et grunnleggende prinsipp i arbeidslivet at lønnsoppgjøret er partenes ansvar. Verken regjeringen eller andre bør kunne diktere hva partene skal avtale i forhandlinger».

Det alle disse fire imidlertid hopper elegant bukk over, er det faktum at regjeringer gang på gang har blandet seg direkte inn i utfallet av lønnsforhandlinger for lærere og sykepleiere ved å vedta tvungen lønnsnemnd. Alltid med stilltiende samtykke fra KS og staten som arbeidsgivere.

Nemndene ved tvungen lønnsnemnd er formelt nøytrale, men reelt har de latt seg binde opp av tidligere praksis i lønnsnemnder, der arbeidsgiver gang på gang i hovedsak vinner fram med sine tilbud.

Prinsippet om streikerett og frie forhandlinger fungerer ikke for disse yrkesgruppene.

For øvrig er det vel kjent at LO, i sin særstilling med stemmerett i lønnsnemnder, i all hovedsak har støttet arbeidsgiverne – ikke de streikende lærerne og sykepleierne.

Slik sett fungerer ikke prinsippet om streikerett og frie forhandlinger for disse yrkesgruppene. Dette vet selvsagt KS og staten som arbeidsgivere utmerket godt, noe de også utnytter til sin fordel.

De kan alltid feste lit til at regjeringer vil vedta tvungen lønnsnemnd, tuftet på syltynne og irrelevante forhold om fare for liv og helse. Det til tross for at de streikendes fagforeninger har vært raske og rause med å gi dispensasjoner for å skåne særlig utsatte grupper av elever og pasienter.

Slik sett er det ingen reell fri forhandlingsrett for lærere og sykepleiere i Norge.

Det ville ha vært oppklarende for Dagsavisens lesere om de fire i sine ytringer også hadde foreslått håndfaste løsninger for å sikre tilgang på kvalifisert arbeidskraft i disse yrkesgruppene.





