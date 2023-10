Våre folkevalgte, statsråder og byråkrater sitter for tiden i glasshuset på Løvebakken og utreder hvem som skal kaste stein på hvem. For det er denne aksjehandlingen, da. Til Ernas ektemann da hun var statsminister.

Dessuten vår nåværende utenriksminister, som også har en ektemann med interesse for aksjehandel. Så var det solbrilletyveri, inhabilitet, litt mer aksjehandling, pendlerboliger, reiseregninger som var fikset på og en sommerfest som ikke gikk helt etter håndboka.

Stort sett er alle de politiske partiene representert i det overnevnte på ulikt vis og i ulikt omfang.

Men aksjehandling i dette tilfellet handler først og fremst om at man sitter tett på maktapparatet i Norge. Finansdepartementet innførte derfor nylig aksjehandelstopp fram til statsbudsjettet blir offentlig ved framleggelsen i Stortinget 6. oktober.

Birgitte Førsund, Oslo.

Alle ansatte i Finansdepartementet, fra statsråden og nedover, har midlertidig fått totalt forbud mot kjøp og salg av aksjer og obligasjoner. Ifølge departementets reviderte regler vil et slikt forbud fra nå av gjelde hvert år fra 1. august.

Men basert på de erfaringer vi har så langt, så bør vel alle departementene ha tilsvarende aksjestopp i forkant av publiseringen av nasjonalbudsjettet?

Men i tillegg til at Stortinget skal gjennomgå regelverket sitt, at kontroll- og justiskomiteen gjør sin viktige jobb og håndboka for statsråder blir stadig mer lett tilgjengelig: Hva med en dugnad på Løvebakken for å fremme tillit? Tillit er ferskvare som krever god forvaltning og kan dessuten fungere som et slags styringsverktøy om du er i tvil om hva som er rett og galt.

Tillit og dugnad ligger dypt i vår nasjons ryggrad og kultur, og er uavhengig av politisk ståsted. Så i tillegg til nevnte nødvendige tiltak for å rydde opp i alle «upolitiske hendelser», er oppfordringen altså at politikerne samler seg om en dugnad for tillit – og viser dette med samlet handling utad.

Det vi trenger nå er ikke flere politikere med følge som kaster stein i glasshuset på Løvebakken, eller på «maktvis» spiller politisk på det som har kommet frem den siste tiden. For å rive ned tilliten til én politiker eller ett parti vil til slutt også ramme alle de andre i glasshuset på Løvebakken.

Og – dersom du skuer ut over Løvebakken og Norges grenser, så ser du et Europa i krig. Der kampen for å overleve er reell.

Så kjære politikere, uavhengig av politisk parti: Samle dere om en dugnad for tillit. Da står vi også som samfunn enda sterkere til å håndtere felles utfordringer – der nettopp mistenksomhet, splittelse og polarisering er til fordel for de som ikke vil oss vel.

Jo mer samlet, jo bedre kan samfunnet fremover både forebygge, avdekke og håndtere en og annen elefant i glasshuset på Løvebakken.





