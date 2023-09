På tide å gå av, Erna Solberg

Hei, Erna: Egentlig burde jeg synes synd på deg, men jeg gjør ikke det.

Under NRKs Debatten med Fredrik Solvang torsdag kveld både så og hørte jeg hvor kynisk du kan framstå. Du svarte unnvikende og usammenhengende på meget konkrete og svært presise spørsmål fra Solvang.

Du har nå sittet 34 år på Stortinget. Makt over tid korrumperer – alltid. Det vet du, eller det burde du vite.

Du snakker hele tiden om at du har partiets tillit, men det er folkets tillit du behøver, hvis du skal kunne kalle deg folkevalgt. Du vet at dere stortingsrepresentanter egentlig ikke er folkevalgte, men valgte representanter for partiene deres, altså ikke for folket.

Dag Otto Øgle, skuffet velger.

Velgermassen er på omtrent 3,8 millioner mennesker, og partiet Høyre har cirka 30.000 medlemmer. Det betyr at dere representerer mindre enn én prosent av velgerne. Så ikke bruk betegnelsen folkevalgt.

Jeg har hørt enkelte av dere politikere bruke begrepet «partidemokrati», og det er nettopp hva det er. Et ekte demokratisk system er det i alle fall ikke. Slutt med å kaste folk blår i øynene.

Vi er mange som etter hvert ønsker en ny parlamentarisk ordning med direkte valg og sterk begrensning for hvor lenge dere kan sitte i posisjon. Maks to perioder – åtte år – synes mer enn nok.

Siste meningsmåling viser at omtrent halvparten av velgermassen (befolkningen) mener du bør trekke deg. Det er alltid noen som «ikke vet», og det betyr at majoriteten av befolkningen mener du bør gå av.

Du har altså ikke folkets tillit, men mistillit. Så ta din hatt og gå, Erna. Det er folkets tale! Og et velment og godt tips: Ikke oppmuntre barna dine til å følge i dine fotspor. Vi er lei av alle disse dynastiene innen politikken – Gerhardsen, Stoltenberg, Tybring-Gjedde med flere.

Og så håper jeg pressen er sitt ansvar bevisst og graver mer i forholdene rundt deg og resten av familien din. Alle kortene må på bordet.

Trekk deg, Erna! Det er det smarteste du kan gjøre nå.





