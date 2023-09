Arbeiderpartiet må finne seg selv

Den sittende regjering har hatt nok av utfordringer både innad i Norge og i forhold til verden omkring. Jonas Gahr Støre har gjort en formidabel jobb og er den best tenkelige regjeringssjef.

Han er en mester i å finne felles løsninger og kompromisser, men samtidig er det tydelig at samarbeidet med Senterpartiet (Sp) har brukket regjeringens rygg. Sannheten er at det ikke er mulig å føre en sann sosialdemokratisk politikk sammen med Sp.

Ap-ordfører Robin Kåss i Skien har vist til at det er ekstrem misnøye når man opplever at de store pengene brukes til ting som ikke hjelper folk. Oppsplitting av kommuner er ett område, med Kristiansand som skrekkeksempel. Å opprette nye polititjenestesteder i strid med faglige råd, er ren Sp-politikk og en symbolhandling til skade for tjenesten. Det samme er planen om å gjennomføre domstolsreformen.

Føler jeg meg ikke trygg på partiets prioriteringer mot neste valg, kan jeg ikke lenger stemme på Arbeiderpartiet.

Problemet for Arbeiderpartiet er sluttproduktet som regjeringen leverer. Dette er åpenbart ikke tradisjonell og rasjonell Ap-politikk. Et samarbeid med Sp i regjering koster Aps troverdighet som styringsparti.

Ragnar Andersen, Oslo.

Arbeiderpartiet skal nå ha en evaluering av valgresultatet fra siste kommunevalg. Da må man våge å snakke om elefanten i rommet – Senterpartiet. Skal Ap fortsette regjeringssamarbeidet frem til neste stortingsvalg, må partiet la det komme tydelig frem i offentligheten hva man ikke vil gå på akkord med Sp om.

Dette vil sikkert forsure samarbeidet, men det kan neppe være særlig hyggelig etter siste valg uansett. Uten et tydeligere, sosialdemokratisk Ap i regjering, vil partiet ikke komme på fote til neste valg.

Jeg har stemt på Ap gjennom et langt liv, men meldte meg ut av partiet under Stoltenbergs andre regjering fordi jeg ikke kunne være medlem av et parti som samarbeidet med Senterpartiet.

Arbeiderpartiet er nå i en kritisk oppbyggingsfase frem mot stortingsvalget i 2025. Jeg, og sikkert mange andre, forventer et klart løfte fra Ap om ikke å inngå regjeringssamarbeid med Sp i neste periode.

Føler jeg meg ikke trygg på partiets prioriteringer mot neste valg, kan jeg ikke lenger stemme på Arbeiderpartiet.





