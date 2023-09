Rusbrukere skal hjelpes, skoleelever straffes?

Fraværsgrensen i norske skoler er et omdiskutert tema. Målet er å «motivere» elever til å møte opp i klasserommet. Spørsmålet er imidlertid om dette er en hensiktsmessig måte å gjøre det på.

Med rusreformen i friskt minne, der fokuset har skiftet fra straff til hjelp, er det på tide å revurdere vår tilnærming til fravær i skolen. På overflaten kan det virke som om rusreformen og fraværsgrensen i skolen er uavhengige spørsmål. Ved nærmere ettersyn er det tydelige paralleller.

Begge tiltak ble opprinnelig utformet for å avskrekke uønsket adferd – enten det er bruk av narkotika eller skulk fra skolen. Og i begge tilfeller kan straffetiltakene marginalisere og skade de som allerede er i en sårbar situasjon.

I stedet for å engasjere dem i utdanningen, risikerer vi å stenge dem ute fra den. Det er verken eleven eller samfunnet tjent med.

Tallrike studier har vist at straff sjelden fungerer som en effektiv avskrekkingsmetode. For ungdommen som allerede står i fare for å droppe ut, kan fraværsgrensen være den siste spikeren i kisten. I stedet for å engasjere dem i utdanningen, risikerer vi å stenge dem ute fra den – med langvarige konsekvenser for framtidig liv og karriere. Det er verken eleven eller samfunnet tjent med.

Sebastian Skaug Sebastian Skaug er samfunnsøkonom. (Privat)

I stedet for å straffe elever for fravær, bør vi fokusere på tett oppfølging og på å finne de underliggende årsakene til deres manglende tilstedeværelse. Er det snakk om psykiske problemer, vanskelige hjemmeforhold, eller andre utfordringer som gjør det vanskelig for dem å delta i undervisningen?

Ved å adressere slike rotårsaker, kan vi tilby målrettet hjelp og støtte som faktisk virker forebyggende. Uten å ty til straff som en løsning.

I Høyres valgbrosjyrer ble det foreslått å opprettholde den nåværende fraværsgrensen. Dette kommer fra det samme partiet som var en av arkitektene bak rusreformen – en reform som flyttet fokus fra straff til hjelp.

Om Høyre ser nødvendigheten av en slik tilnærming i ruspolitikken, burde de også tenke på samme måte om fravær i skolen. Ved å endre vår tilnærming kan vi forbedre utdanningskvaliteten og gi støtte til de ungdommene som trenger det mest.





