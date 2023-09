Er vi i trygge hender nå?

Kommunene skal sørge for gode og forsvarlige helse- og sosialtjenester til alle som trenger det. Det innebærer alt fra fastlege til rehabilitering og sykehjem. Det gis mye god hjelp – også rehabilitering – i kommunene, og ansatte gjør en formidabel innsats hver dag.

Det er likevel to grunner til at jeg stiller det innledende spørsmålet. Og da spesielt på området rehabilitering.

Grunn nummer én er valgkampen vi har vært gjennom. Jeg har sjekket mange kommunepartiprogrammer. De fleste av dem omtaler ikke rehabilitering. Med andre ord har mange av de partier og politikere som nå skal styre, få, eller i verste fall ingen, tanker om dette før de starter sitt virke.

«Rehabilitering er et felt som trenger å bli løftet høyere på prioriteringslista», sa helseminister Ingvild Kjerkol til NRK 10. november 2021. Det så vi ingen ting til i denne valgkampen fra noe parti.

For å kunne leve et verdig liv som følge av alvorlig sykdom eller etter en ulykke, er det nødvendig med rehabilitering. God og effektiv rehabilitering er en del av løsningen både på helsepersonellmangel og en aldrende befolkning, hvor målet er at de skal kunne bo trygt hjemme lengst mulig.

Arbeidslinja vil aldri lykkes om vi ikke gjennom rehabilitering får de som kan jobbe tilbake i arbeidslivet.

«Jeg håper ingen andre må oppleve det jeg har vært gjennom Jeg tenker på hvordan livet kunne vært i dag om jeg hadde kommet tidligere i gang med treningen. Fått mer fysioterapi, mer språktrening. Hatt et eget hjem.»

Det sier Terje Sørlie Skaug gjennom heftet «Norge trenger en rehabiliteringsreform». Han er rammet av locked-in-syndrom etter alvorlig hjerneblødning. Skaug peker på noe av det kommunene har ansvaret for.

Tommy Skar er generalsekretær i LHL Hjerneslag og Afasi.

Grunn nummer to til innledende spørsmål er det uavhengige konsulentselskapet KPMGs evaluering av Opptrappingsplan for habilitering og rehabilitering (2017–2019), som ble gjort på oppdrag fra Helsedirektoratet. I den pekes det på store utfordringer: Manglende kunnskap om kapasitet og behov for habiliterings- og rehabiliteringstjenester, manglende avklaring av ansvarsforhold mellom primær- og spesialisthelsetjenesten og svikt i koordinering av tjenester.

Jeg anbefaler alle gjenvalgte og nyvalgte kommunestyrerepresentanter å lese KPMG-rapporten. Da vil de bli utfordret på at svakhetene ved norsk rehabilitering ikke vil bedres om vi ikke tar tak blant annet i følgende: Det er i dag 356 forskjellige måter å gjøre det på i Kommune-Norge. Det legger ikke til rette for effektiv veiledning, organisering og læring, skriver KPMG.

Geografiske variasjoner i tilbud kan gjøre at to mennesker med omtrent samme situasjon og samme diagnose, kjønn og alder rehabiliteres helt forskjellig i hver sin kommune. I verste fall får den ene ikke noe tilbud i det hele tatt.

La oss ta en tur til Danmark. Den danske modellen har tydelige nasjonale normer, beskrivelse av rehabiliteringsnivåer og målgrupper. I Danmark er det innført en forpliktende gjenopptreningsplan som følger pasienten fra sykehus til kommune.

Vi fortsetter reisen til Finland. Landet gjennomfører et stort reformarbeid, hvor både primærhelse- og spesialiserte helsetjenester, så vel som sosiale tjenester, skal inngå i mer helhetlige ansvarsstrukturer. De har overført ansvar for tjenester til innbyggerne fra kommunene til 21 nye enheter.

Kreft, kols eller hjerneslag er ikke forskjellig i Alta, Lillehammer eller Vennesla.

Det kommunale selvstyret, som har vært et sentralt element av norsk forvaltning siden formannskapslovene i 1837, er viktig og verdifullt. Kommunalt selvstyre er fundert på prinsippet om at beslutninger best blir tatt nær – av de som skal gjennomføre dem. Kommunene vet selv best hvilke strukturer og prosesser som passer for deres egne unike forutsetninger, blir det påpekt. Men kreft, kols eller hjerneslag er ikke forskjellig i Alta, Lillehammer eller Vennesla.

Når to slagrammede får ulike tilbud bare fordi postadressen ikke er den samme, er det ikke pasienten som er viktig, men lokale prioriteringer som avgjør. Jeg har tidligere lansert begrepet helsevesenets postkodelotteri.

Det må også oppleves som et problem for kommunene når de og deres innbyggere har helt forskjellig virkelighetsoppfattelse. KPMG har spurt kommuner, helseforetak og brukerorganisasjoner om «i hvilken grad samsvarer kapasiteten på tilbudet med befolkningens behov for sosial, psykososial og medisinsk habilitering og rehabilitering?». Mens 36 prosent av kommunene mener at det i stor grad er slik, svarer bare tre prosent av brukerorganisasjonene det samme.

Hvordan kan man få til godt samarbeid om å skape forbedringer når man ser verden så forskjellig?

KPMG påpeker:

Det er utstrakt duplisering hvor kommuner parallelt utvikler rutiner, inkludert håndbøker for koordinatorer og andre roller.

Helseforetak, private institusjoner og brukerorganisasjoner bruker mye tid på å finne frem i kommunenes tjenestetilbud.

Mangelen på standardiserte tilnærminger gjør læring og kunnskapsoverføring mellom kommunene mye vanskeligere.

Når utfordringene vi har innen kommunal rehabilitering i dag, er store, hvordan vil det bli i framtida når målet er at kommunene skal overta et enda større ansvar?

Vi kan ikke fortsette å lukke øynene for de utfordringene innen rehabilitering som har vært påpekt gjennom årtier fra mange, blant andre fra Riksrevisjonen. Også kommunene må ta dette på større alvor enn til nå.

Derfor bør kommunenes interesseorganisasjon, KS, og alle norske kommuner støtte hovedanbefalingen fra KPMG og forslaget fra «et samlet Rehabiliterings-Norge»: En nasjonal rehabiliteringsreform. Aktørnettverket for en slik reform har foreslått å starte arbeidet gjennom en tverrsektoriell ekspertgruppe. I den må kommunene delta.

Kommunestyrerepresentanter i hver enkelt kommune må engasjere seg i rehabiliteringsdebatten.





