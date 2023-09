Slik unngår vi at pensjonister havner i fattigdomsfella

Dagens minstepensjon ligger under fattigdomsgrensen, og mange sliter med å få endene til å møtes. Nå viser nye pensjonstall fra regjeringen at det vil bli langt flere fattige pensjonister i fremtiden.

Økonomiske bekymringer er dårlig for helsa, det skaper sosialt utenforskap og en uverdig alderdom. Dagens politikere må sikre at de som kommer dårligst ut har en inntekt det går an å leve av i alderdommen, både nå og i fremtiden.

Pensjonsreformen er blitt evaluert av Pensjonsutvalget, og deres rapport er tydelig: Pensjonssystemet er ikke sosialt bærekraftig. Enslige minstepensjonister er overrepresentert på fattigdomsstatistikken, og de laveste pensjonene vil bare bli mindre og mindre fremover. Noe må gjøres, men spørsmålet er hva.

Fattigdomsfellen, både for dagens og fremtidens pensjonister, handler enkelt og greit om at utbetalingene er for lave og ikke holder tritt med lønnsutviklingen ellers i samfunnet.

Vi må derfor løfte minstepensjonen over fattigdomsgrensen og videreføre en minstepensjon også i det nye pensjonssystemet, som et supplement til garantipensjonen. I tillegg må den årlige økningen følge lønnsveksten, på linje med de yrkesaktive.

Jan Davidsen Jan Davidsen er leder i Pensjonistforbundet, (Pensjonistforbundet)

For også pensjonister lever av kroner, og har allerede i beste fall fått redusert sin inntekt med 34 % i overgangen fra yrkeslivet. Mens utgiftene til bolig, mat, strøm med mer er de samme.

Etter pensjonsreformen pågår det nemlig en gradvis utfasing av minstepensjonen, som erstattes av garantipensjon for yngre kull. Selv om yngre kull tjener opp inntektspensjon i tillegg til garantipensjon, vil en betydelig andel kunne ende opp med en pensjon under dagens minstepensjon.

Minstepensjonen for enslige er kun 257.000 kroner i året. Dersom du ikke har tjent opp en høyere pensjon, vil du automatisk bli løftet til dette minstenivået. Garantipensjonen er annerledes. Den er 227.000 kroner i året, men inntektspensjonen du tjener opp så lenge du jobber, kommer på toppen av garantibeløpet. Hvor mye du faktisk får vil være individuelt, og blant annet avhenge av hvor lenge du klarer å stå i arbeid.

Det er helt nødvendig at vi setter en grense for hvor lav pensjon det er akseptabelt å motta også i fremtiden, og denne grensen må overstige fattigdomsgrensen. De som får en garantipensjon og inntektspensjon som samlet ligger lavere enn dette, må få et ekstra tillegg.

Det er helt nødvendig at vi setter en grense for hvor lav pensjon det er akseptabelt å motta også i fremtiden, og denne grensen må overstige fattigdomsgrensen.

Regjeringen skal legge frem pensjonsmeldingen i høst, deretter er det opp til stortingspolitikerne å bli enige om nødvendige forbedringer. Det er en uhyre viktig sak som kommer til behandling. Utfallet av denne prosessen blir avgjørende for pensjonssystemet og folks velferd i mange år fremover.

Målet må være å utrydde fattigdom – både for dagens og fremtidens pensjonister.





Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen