Europa har aldri vært viktigere

Samarbeid mellom landene er grunnlaget for et trygt, fritt og økonomisk sterkt Europa. Slik har det vært lenge, men de siste årene er samholdet blitt enda viktigere.

Det er en kraft i EUs satsinger på fornybar energi og miljøteknologi som gjør at vi må henge oss på. Sjelden har alenegang vært et mer feil svar enn i dag.

Det er krig i Europa. Russland har invadert Ukraina, og strupt gasstilførelsen til Europa som et ledd i krigføringen. Dette førte til energikrise og et prissjokk som vi kjente ringvirkningene av også i Norge. Putins agenda var trolig å splitte europeerne, men det slo feil.

Det gikk bare 12 uker fra invasjonen til EU-kommisjonen hadde en plan for mer fornybar energi, økt energieffektivisering og mindre avhengighet av russisk gass.

Bård Standal er nestleder i Fornybar Norge.

Christian Lindner, som er finansminister i Tyskland, sa det treffende da han kalte fornybar energi for frihetsenergi i en debatt i nasjonalforsamlingen. Norge har først og fremst bidratt med gass, men har også vist seg som en pålitelig samarbeidspartner innen fornybar energi og utvikling av hydrogen.

Det har vært en riktig tilnærming, både på grunn av solidaritet og fordi utfordringene vi står overfor kommer til å kreve et tett samarbeid i Europa. Ikke minst ligger det store muligheter for norsk næringsliv i de satsingene EU nå ruller ut.

I møtet med klimakrisen må vi elektrifisere mer og bygge ut store mengder uregulerbar, fornybar energi. Norge har allerede et værbasert kraftsystem, og mellomlandsforbindelsene er viktige for å sikre kraft i tørrår.

Det er også en fordel at de sikrer at overskuddskraften i våte år blir tatt i bruk. Klimaendringene gir større variasjon i tilsiget til vannmagasinene, og en prognose fra Thema viser at variasjonen i fremtiden kan være opptil 100 TWh mellom tørrår og våtår.

Fremover vil energisamarbeidet med landene rundt oss derfor være svært viktig for vår forsyningssikkerhet.

Det europeiske kraftsystemet blir også mer væravhengig. Forbruk av kraft må skje i det øyeblikket den produseres, og med større innslag av uregulerbar kraftproduksjon er vi avhengige av å utnytte forskjellene i vær og forbruk mellom land. Kraftutveksling har derfor en nøkkelrolle i det grønne skiftet, både i Europa og Norge.

Uten kraftutveksling, måtte hvert enkelt land investere i egne reserveløsninger. Det er en dyrere løsning som også ville gitt større naturinngrep.

For at energisamarbeidet skal fungere, trengs felles regler. EUs regelverk inneholder overordnede prinsipper for organiseringen av kraftmarkedet og kraftutvekslingen, i tillegg til svært tekniske bestemmelser som sørger for at kraftutvekslingen og systemdriften er sikker og sømløs. Regelverket innebærer også at mye av samarbeidet som markedsaktørene tidligere gjorde på frivillig basis, er blitt formalisert.

De internasjonale trendene går i retning av regionale samarbeid om det grønne skiftet. USA og EU jobber hver for seg for selvforsyning, både når det gjelder fornybar energi og andre innsatsfaktorer som trengs til de nye teknologiene.

USA lanserte nylig Inflation Reduction Act (IRA). Det innebærer at 369 milliarder dollar skal gå til å utløse investeringer innen fornybar energi og nullutslippsteknologi over en tiårsperiode. Det handler om å ta posisjoner i grønne verdikjeder, men også om å bli mer uavhengig av sjeldne mineraler fra Kina.

Norge må være med på den europeiske satsingen. Hvis ikke sender vi bedriftene våre ut i en konkurransemessig bakevje.

EU svarer med Net Zero Industry Act, og begrunnelsen er den samme. Målet er at minst 40 prosent av teknologiene som EU behøver for å nå sine klimamål, skal produseres i EU innen 2030. Dette følges opp med regelverk og støtte til forskning og utvikling.

Likevel ønsker aktører som Nei til EU at Norge skal kutte ned på samarbeidet med Europa, blant annet gjennom å si opp ACER-avtalen. Får de gjennomslag settes ikke bare energisamarbeidet i fare. Det øvrige samarbeidet om teknologiutvikling og handel vil også settes i spill.

Det er en umusikalsk vei å gå overfor våre naboer, og heller ikke i Norges interesse.

I en tid med nye sikkerhetspolitiske utfordringer, må Norge stå sammen med Europa om utviklingen av fornybar energi og grønne verdikjeder.





