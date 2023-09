Hvilket søppelparti skal du stemme på?

På mandag er valgdagen her. Når vi kommer dit, har samtlige partier vært gjennom en lang valgkamp med dørbanking, appeller og stands. For ikke å snakke om haugevis av profileringsartikler, roll-ups og brosjyrer.

Den 4. september skriver NRK om klimaproblemene tilknyttet uadressert reklame. I løpet av ett år mottok reporteren 29 kilo papirreklame i postkassen. Ifølge diskusjonen i Danmark står papirreklame til danske postkasser for et klimautslipp på 300.000 tonn CO₂.

De siste ukene har en stor del av papirreklamen i min postkasse, kommet fra politiske partier.

La det være sagt: Politisk reklame skiller seg fra annen reklame. En politiker skal ikke anses som en selger av produkt, noe som også er regulert i markedsføringsloven. Det er derfor de kan legge brosjyrer i postkasser merket med «Nei takk til reklame», men er dette noe de egentlig burde gjøre?

Julie Elisabeth Smith-Syvertsen er leder av Ung i Bærekraft.

Nordmenn er i europatoppen når det kommer til bruk av digitale tjenester. Tall fra SSB viser at ni av ti nordmenn bruker nettbank og sender e-post regelmessig. Til og med valgkortet sendes ut digitalt. Alt ligger til rette for at vi skal kunne ta informerte valg basert på den informasjonen som er tilgjengelig digitalt.

Likevel velger altså våre norske politikere å fri til innbyggerne med papirbrosjyrer på toppen av den digitale kommunikasjonen. Prisen er det klimaet og naturen som betaler.

Selv jobber jeg med bærekraft i selskapet Deloitte. En av de enkleste handlingene vi har gjennomført på vår reise mot bærekraft, er å kutte ut brosjyrer og annet trykk, samt legge en kraftig demper på bruk av profileringsartikler.

Det gjør kanskje at vi kan se litt mindre kule ut når vi deltar på messer og seminarer, men våre kolleger er innforstått med at naturens ressurser bør brukes på annet enn minnepenner og nøkkelringer med logo på.

Kampen for å nå klimamålene er viktigere enn noen gang. Vi må alle tenke nytt for å lykkes. Da er det spesielt viktig at politikerne går foran som et godt eksempel og leder vei for fremtiden.

Å stoppe utsendelse av papirreklame til ufrivillige mottakere er et enkelt sted å starte.





