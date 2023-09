Finanskrise eller fellesskap?

Les dette med Lars Lystad-stemme: Der kommer’n, renta! 3,5! 4,0! 4,25!

Ingenting er som å få et push-varsel på bussen på vei til jobb med nyhet om enda en renteoppgang. Og hva svarer politikerne med? Mer marked!

Høyres ordførerkandidat Anne Lindboe tror at å bygge flere små leiligheter i Oslo er svaret på boligkrisen.

Da kan jeg hilse fra Trondheim, hvor en ett-roms hybelleilighet på 13 kvadratmeter, og med en pris på drøye 1,6 millioner, ikke er blitt solgt. I juli var gjennomsnittlig kvadratmeterpris for OBOS-tilknyttede boliger i Oslo-området 80.329 kroner.

Løsningen kan ikke være mer marked i boligpolitikken.

Salget av nye boliger har stoppet opp i takt med dyrtida, og det har også byggingen. Mellom 7000 og 10.000 boliger i Oslo er ferdig regulert, men bygges ikke.

Dette begynner å se ut som Spania under finanskrisen i 2008, som fikk «ciudades fantasma» eller «spøkelsesbyer», da finanskrisen ridde landet som en mare etter flere år med kredittparty. Byggebransjen dro med seg store deler av Spanias befolkning i krisa som skapte over fem millioner arbeidsledige.

Det var ikke kult å være spanjol, verken da eller i årene etter. Jeg kan selv huske jevnaldrende som ble plombert ut av leilighetene sine og kasta på gata i Barcelona, mens vi nordmenn var på festival - og de kom og spurte oss om penger til mat.

Løsningen kan ikke være mer marked i boligpolitikken. Ikke når det sies at renta skal gå opp til 4,25 prosent, og når nordmenn allerede er på verdenstoppen i gjeld.

I et Oslo med stadig flere innbyggere, hjelper det ikke bare å satse på å «bygge litt mer». Eller å klappe seg selv på skuldra med «Leie til eie»-ordningen, selv om den absolutt er av betydning. Det er bare ikke nok.

Man er nødt til vise en reell forskjell på venstresida og høyresida: Fellesskapet mot markedsliberalismen.

En tredje boligsektor, hvor kommunen legger til rette for å sikre boliger som omsettes utenfor det kommersielle markedet, kan huse mange vanlige folk som ikke har mulighet til å komme seg inn på nettopp dette markedet.

I Trondheim argumenterte arkitekt og seniorforsker i Sintef, Karin Høyland, for at denne løsningen sikrer både mangfold og reduserer forbruk, noe som er i tråd med FNs bærekraftmål.

Nå ble riktignok boligstiftelsen i Trondheim, som av mange kalles en suksess, vedtatt lagt ned av et flertall bestående av Ap, Høyre og Sp. Men noe sier meg at beboerne og andre aktivister ikke har tenkt å gi seg uten kamp.

Sosialdemokrater må vise hva som er forskjellen på høyre og venstre. Derfor er ikke-kommersielle boliger, altså en tredje boligsektor, en satsing som sosialdemokratiet kunne omfavnet – og vokst på. Da må man kunne inkludere løsningene til ytre venstre, og det tror jeg ikke er dumt. Se bare på hvordan Ap-ordfører Kari Nessa Nordtun i Stavanger fosser frem etter at hun slapp til det som krøyp og gikk av ikke-borgerlige i budsjettkoalisjonen, og innførte gratis buss i Stavanger.

«Folkefronten» i Stavanger, bestående av Ap, SV, Rødt, Mdg, Sp og Folkets Parti, viser at en annen verden er mulig. Ved å gi folket gratis buss, har de endret folks hverdag over natta. Det koster – men man får også igjen for det, i velgere og tillit.

Gratis buss og billigere bolig skaper ekstra kjøpekraft for vanlige folk. Sosialdemokratiet er nødt til å vise at de klarer å gjøre lommeboka til vanlige folk tjukkere, og regningsbunken tynnere – slik at de slipper å stemme på høyrepartiene fordi de frister med skattelette.

I Oslo vil nok en tredje boligsektor koste. Men det er mange som vinner på den. Og det som koster mest, er å tape velgere.

