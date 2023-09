Polemikk om hva privatisering er, blir for dumt

Mitt innlegg i Dagsavisen om konsekvenser av Høyres privatiseringsiver i eldreomsorgen har tydeligvis falt Høyres 9. kandidat til bystyret, Saliba A. Korkunc, tungt for brystet. I et svarinnlegg kommer han med polemikk omkring innholdet i «privatisering», som igjen fortjener et svar.

Den tidligere statssekretæren i Helse- og omsorgsdepartementet burde vite bedre, særlig når det er resultatene av eget partis politikk han kommenterer. Polemikk om innholdet i «privatisering» blir for dumt.

Enhver som har fulgt med i debatten om sykehjem vet at skillet går mellom kommunale og ideelle sykehjem på den ene siden, og private kommersielle sykehjem på den andre.

Det har vært private kommersielle – og offentlig finansierte – konkurranseutsatte sykehjem i en rekke kommuner. Men nå er det bare et par igjen i vår del av landet, i Asker og Bærum. De andre sykehjemmene har kommunene eller ideelle organisasjoner overtatt driften av.

Årsaken til det er flere skandaler og avsløringer om ansatte som løper så fort mellom oppgavene at det ikke er tid igjen til å yte den omsorgen byens eldre fortjener.

Oslo Arbeiderparti mener det er smartere og tryggere å organisere eldreomsorgen i egen regi slik at kommunen lettere kan sette inn innsatsen der den trengs – supplert av gode ideelle tilbydere.

Det er bedre for både pasienter, brukere og ansatte å organisere arbeidet i hele stillinger. Derfor er jeg glad for at heltidsandelen har økt til den høyeste blant landets kommuner på Raymond Johansens og Oslo Arbeiderpartis vakt.

Det er selvsagt bra at Høyre nå vil stille strenge krav til ansattes lønns- og arbeidsvilkår, men Korkunc må innrømme at det ikke var tilfelle ved de sykehjemmene som ble konkurranseutsatt mens Høyre styrte.

Overgangen til kommunal drift har gitt en yrkesgruppe som ikke har vært bortskjemt med høye lønninger, lønnsøkninger på alt fra noen tusenlapper opp til over 100.000 i året. For ikke å glemme at ansatte også har gått fra dårlig innskuddspensjon hos kommersielle aktører til bedre tjenestepensjon i Oslo kommune.

Det skjedde ikke på Høyres vakt.

Så trekker Korkunc inn fritt behandlingsvalg, det er skivebom. Privatiseringsreformen «fritt behandlingsvalg» er av gode grunner stoppet av Ap/Sp-regjeringen. Vi har fortsatt fritt sykehusvalg, som ble innført under regjeringen Stoltenberg allerede i 2001.

Det betyr at man kan velge hvilket offentlig, eller privat, sykehus man vil bli behandlet ved, forutsatt at det private sykehuset har avtale med det regionale helseforetaket.

Ved «fritt behandlingsvalg» kunne man også velge private sykehus som ikke hadde avtale med helseforetakene, og det var fortsatt det offentlige som skulle betale for behandlingen, uten å ha kontroll på utgiftssiden.

Fritt behandlingsvalg gjaldt ikke alle pasientgrupper; kun de pasientene som hadde relativt enkle diagnoser der private institusjoner kan tilby behandling. De virkelig krevende og kompliserte behandlingsløpene var det de offentlige sykehusene som måtte utføre. Siden sykehusenes budsjetter er begrenset, ble det dermed mindre ressurser til pasientene med kompliserte diagnoser.

Hadde «fritt behandlingsvalg» fått fortsette, er det grunn til å anta at internasjonale, kommersielle helseforetak ville utvidet virksomheten. Det er viktig at vi unngår denne formen for «cherry picking» – noe også Velferdstjenesteutvalget advarer mot i sin utredning.

Arbeiderpartiet ønsker ikke å åpne opp for at store internasjonale selskaper skal fylle utenlandske bankkonti med våre skattepenger. De pengene vil vi heller investere i en trygg og god eldreomsorg i egen regi.

Derfor lover Oslo Arbeiderparti 800 flere ansatte i eldreomsorgen, tilbud om kompetanseheving til alle ansatte i eldreomsorgen og demenskor i alle bydeler hvis vi vinner valget.

Byens eldre fortjener trygg og god omsorg.





