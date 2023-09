Fagforbundet driver valgkamp mot egne medlemmer

Jeg er overrasket over at Mette Nord, leder av Fagforbundet – som organiserer ansatte hos private barnehager, i hjemmetjeneste, sykehjem og lignende – driver aktiv valgkamp for å legge ned bedriftene mange av hennes medlemmer jobber i.

Velferdsmiks, samarbeid mellom offentlige og private aktører, er noe vi har lang tradisjon for i Norge. Dette er ikke noe nytt, og det er en modell som har tjent Norge godt i alle år.

Mette Nord skriver i et innlegg i Dagsavisen 5. september at «privatisering løser ingenting». Det er jeg enig i. Vi ønsker ikke privatisering, men å satse videre på og videreutvikle velferdsmiks-modellen vi har hatt i Norge i mange år.

Vi skal ha en sterk offentlig helsesektor, men det er også behov for supplement fra private bedrifter. Denne modellen har sikret oss full barnehagedekning, den har sikret at vi kom oss trygt gjennom pandemien, og den har sørget for at vi har kunnet ta imot ukrainske flyktninger på rekordtid da krigen brøt ut.

Fagforbundet og Mette Nord trekker stadig frem enkelteksempler i sin argumentasjon mot helse-, velferds- og oppvekstbedrifter, men dette er ikke et representativt bilde for en hel sektor. Det vet Nord like godt som meg.

De fleste av våre medlemmer er bundet av tariffavtaler med blant andre Fagforbundet, og de har konkurransedyktig lønn og pensjon. Dersom situasjonen var så ille som Nord skisserer, ville hun neppe akseptert dette under tarifforhandlingene, der Fagforbundet sitter ved forhandlingsbordet. Forhandlingene foregår hvert år eneste år, senest i mai 2023.

Angrepene og ordbruken skaper stor usikkerhet blant bedriftseiere og ansatte. Dette er ingen tjent med.

I en tid der det er mangel på folk i helse- og oppvekstsektoren, ville det ikke vært mulig å rekruttere folk dersom man ikke tilbyr ei anstendig lønn.

Det som overrasker meg, er at Fagforbundet og Mette Nord driver aktiv valgkamp for å legge ned bedriftene mange av hennes medlemmer jobber i.

Offentlig monopol løser ikke de store utfordringene vi står overfor.





