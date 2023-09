En håndbok for statsråder

Gratulerer med jobben som statsråd! Du innehar nå en meget betydningsfull maktposisjon. Det er viktig at du står godt i denne makten og tydelig viser at vi kan stole på at du gjør jobben din. Hvis ikke blir vi usikre og det blir masse støy i landet.

Men det er også viktig at du ikke misbruker makten din. Da blir vi enda mer usikre på deg, mye mer enn om du noen ganger vingler i det faglige arbeidet du leder.

Hva vi mener med å misbruke makt? Hvis du har skikkelig dårlig tid, holder det å huske dette: Tåler det du har tenkt å gjøre dagens lys? Se det for deg på forsiden av avisa.

Hvis du er usikker etter å ha gjort denne øvelsen, spør en rådgiver i departementet. Følg rådet. Hvis du på vei bort til rådgiveren snur, fordi det er så flaut å stille spørsmålet ditt høyt, så kjenn på den følelsen. Det er skam. Det bør du kjenne litt på. Og så lar du være å gjøre det du hadde tenkt.

Hilde Haraldseid-Lund Hilde Haraldseid-Lund, lovlydig og forventningsfull borger. (Privat)

Hvis du har litt bedre tid: Her er noen følelser du kan treffe på i livet, og regler for hvordan du bør opptre når du er statsråd og får disse følelsene:

Er du kåt? Her er det smart å følge Norges lover. Nå har vi ikke samtykkelov ennå (kult hvis noen fikser det), men det er likevel anbefalt å spørre vedkommende du har lyst på sex med, om hen vil ha sex med deg. Hvis hen ikke samtykker aktivt, så la være. Hvis hen er veldig ung, så la være. Selv om det er lovlig. Hvis hen er veldig ung og gjest i et bryllup, og samtykker til sex bak låven: La være.

Har du lyst på mer penger? Det er lov å være rik og det er lov å bli det. Men du kan ikke bli det ved å bruke informasjon som du får bare fordi du har den jobben du har. Det vil være veldig urettferdig mot oss andre. Hvis du eller noen av dine nære blir rikere fordi noen nær deg bruker informasjon som du får bare fordi du har den jobben du har, så er det også feil. Prøv indeksfond i stedet.

Har du lyst å imponere omgangskretsen? Det skjønner vi. Men ekte venner og omgangsvenner er de som har lyst til å være sammen med deg, selv om du ikke skaffer dem jobb eller styreverv. Prøv å være sammen med andre uten å gi dem fordeler, og så lærer du deg forskjellen etter hvert.

Har du lyst til å ta imot en fin gave? Det er jo høflig å ta imot gaver, men det kan være at de som gir deg gaven har lyst til å bli venn med deg, ved å gi deg noe. (Se punktet over.) Så for å være på sikre siden må du si nei til gaver. Kjøp deg noe fint i stedet. Du tjener greit.

Er du usikker på hvor du bor? Nei. Du er ikke det. Men du har lært å tenke på støtten til pendlerbolig som et gode alle fortjener. Du har så lyst på! Alle andre får! Men la det være. Du vil takke oss senere.

Har du brutt én eller flere av disse reglene: Ikke lat som du ikke har skjønt dem. Det er det flaueste av alt. For de er jo skikkelig enkle.

Har du lyst på noe som ikke er ditt? (Dersom det involverer andres kropper – se eget punkt. Er det ting – les videre.) Å ta ting fra andre er kanskje den minste feilen du kan gjøre. Men det er også den letteste å fordømme. Alle forstår hva du har gjort galt, men de vil ikke forstå hvorfor. La det være.

Hvis du har latt følelsene styre deg, og brutt én eller flere av disse reglene: Ikke lat som du ikke har skjønt dem. Det er det flaueste av alt. For de er jo skikkelig enkle.

Og ikke gråt. Både du og vi vet at du kommer til å lande en fet jobb igjen om ikke lenge.

Lykke til!





