Bløff eller uvitenhet om Høyres politikk?

Stortingsrepresentant (Ap) og tidligere LO-topp Trine Lise Sundnes sprer i et innlegg i Dagsavisen svært spesielle påstander om Høyres politikk for offentlig-privat samarbeid i eldreomsorgen.

Påstandene kan i beste fall unnskyldes med at Sundnes ikke har satt seg inn i Høyres politikk. I verste fall bløffer hun. Begge deler er urovekkende. Påstandene kan ikke bli stående ubesvart.

Påstand nr. 1: «Høyre vil privatisere eldreomsorgen». Nei, det vil vi ikke. «Privatisering» betyr at det offentlige frasier seg alt ansvar for en tjeneste. For eksempel at det offentlige ikke lenger tilbyr og betaler for sykehjemsplasser, men at det blir opp til den enkelte å betale for et helprivat tilbud. Hvis de har råd.

At pasienter får en offentlig betalt sykehjemsplass som er drevet av private er ikke «privatisering». Høyre er en forkjemper for den norske velferdsmodellen med offentlig finansierte velferdstjenester, der det offentlige, private og ideelle jobber sammen for å løse de store oppgavene.

Det viktigste er at folk får gode tjenester, ikke hvem som leverer dem.

Den store og viktige debatten i eldreomsorgen i Oslo handler ikke om hvorvidt tre–fire av byens 41 sykehjem skal drives av private eller ikke. Problemet er stadig økende sykefravær, en vikarbruk som har skutt i været og pasienter som Rodny på 84 år på Ellingsrudhjemmet, som er blitt stelt av minst 61 forskjellige ansatte på ett år. Sundnes må ikke glemme at alt dette har skjedd på Ap-byrådets vakt.

Påstand nr. 2: «Ansatte får dårligere lønns- og arbeidsvilkår». Helt feil. Høyre vil stille strenge krav til ansattes lønns- og arbeidsvilkår når det offentlige samarbeider med private og ideelle.

Man skulle tro en med fagforeningsbakgrunn ville applaudere at vi er så tydelige på det. I stedet velger Sundnes å mistro våre motiver. Slik Høyre forstår det, kan en kommune som ønsker å samarbeide med private om for eksempel sykehjemsdrift, stille krav i anbudsdokumentet om en tilsvarende tariffavtale for de ansatte som den gjeldende kommunale.

Påstand nr. 3: «Høyres politikk fører til økte klasseskiller i eldreomsorgen». Nei. Det er Arbeiderpartiets politikk som fører til klasseskiller. Solberg-regjeringens fritt behandlingsvalg, som Ap-regjeringen avviklet, ga mange pasienter innen rus og psykisk helse gode tilbud som de ellers ikke ville hatt råd til.

Arbeiderpartiets korstog mot offentlig finansierte private tjenester, fører derimot til at det kun er de med tykk lommebok som har råd til å velge private.

Venstresiden har de siste årene gjort det til en paradegren å angripe den norske velferdsmodellen, og er dessverre i ferd med å lykkes. Norske kommuner er lite tjent med at Ap – som tidligere hadde en pragmatisk tilnærming til offentlig-privat samarbeid – har stjålet Rødts ideologiske briller.

Fremfor å spre uriktigheter om Høyre, burde Sundnes heller snakke om hvordan Ap vil bygge flere sykehjemsplasser, få flere faglærte i hjemmesykepleien, og få ned sykefraværet.





