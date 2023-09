Privatisering løser ingenting

I et innlegg i Dagsavisen 30. august går Karita Bekkemellem fra NHO Geneo til frontalangrep på Dagsavisens kommentator, venstresida generelt og Fagforbundet spesielt.

Hun påstår at vi feier fakta under teppet. Sannheten er jo at det er NHO og Høyre som forsøker å tåkelegge debatten om privatisering.

Det faller Bekkemellem og NHO Geneo tungt for brystet at Oppsalhjemmet i Oslo brukes for å vise at de ansatte taper på privatisering. Hun mener det er galt å sammenligne med lønna i Oslo kommune, fordi Oslo har høyere lønn enn i andre kommuner.

Ved Oppsalhjemmet gikk de ansatte opp mellom 50.000 og 150.000 kroner i årslønn da de gikk fra privat drift over til kommunal drift tidligere i år. I og med at Oppsalhjemmet ligger i Oslo, er det rimelig å sammenligne med tariffen i Oslo kommune. For den enkelte ansatte, er det jo dette som er den faktiske forskjellen.

I likhet med de fleste bedrifter betaler Oslo kommune høyere lønn til sine ansatte, blant annet fordi levekostnadene også er høyere i hovedstaden. Når private sykehjem derimot ikke betaler mer til ansatte i Oslo, så viser det jo at de ikke er et godt alternativ for helsepersonell.

Den største utfordringen som helsesektoren står overfor er å skaffe nok arbeidskraft. Et sted å starte er å bruke de som allerede er ansatt i denne sektoren på en smartere måte.

Dessuten har vi en rekke eksempler fra andre kommuner der ansatte også har tapt på privatisering. Moss Avis har skrevet om Patrick som har vært ansatt ved Orkerød sykehjem før, under og etter at sykehjemmet ble driftet av private. Han tapte ca. 40.000 kroner i lønn mens private styrte.

Pensjonsavtalen som gjelder for Bekkemellems bedrifter, kan gi om lag 1 million kroner mindre i total pensjonsutbetaling enn i virksomhetene til KS og Oslo kommune. Ansatte som har passert 55 år mister retten til Avtalefestet Pensjon (AFP), hvis man går fra kommunal til privat arbeidsgiver. Grunnen er opptjeningstiden på sju år i privat AFP-ordning.

Privatisering og forringelse av lønn og pensjon bidrar overhodet ikke til å løse denne utfordringen.

