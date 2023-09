Ikke riktig om Innovasjon Norge

I et innlegg om skatt i Dagsavisen 26. august, trekker Fagforbundets leder Mette Nord inn Innovasjon Norge.

Først hevder hun at vi ble «tildelt» 7,1 milliarder over statsbudsjettet i 2022. Det riktige er 4,2 milliarder. Det er stor forskjell.

Tallet 7,1 milliarder er vårt samlede bidrag til næringslivets innovasjon og utvikling. Ved å bruke lån, har Innovasjon Norge muligheter til å tilby betydelig mer til bedrifter enn summen av bevilgningene over statsbudsjettet.

Deretter hevder Nord at Riksrevisjonen har kritisert oss for manglende resultatoppnåelse og innovasjonsgrad. Det er i beste fall en utdatert påstand.

I mine snart fem år i Innovasjon Norge, har vi ikke fått noen kritikk fra Riksrevisjonen. Vi må helt tilbake til 2008 for å finne noe som likner på det Nord påstår. Den gang, for 15 år siden, mente Riksrevisjonen at vi burde hatt en større andel innovasjonsprosjekter. Den anbefalingen har vi fulgt.

Bedrifter som benytter seg av Innovasjon Norges ordninger har større vekst i omsetning, verdiskaping, sysselsetting og produktivitet enn sammenlignbare bedrifter som ikke gjør det.

Når det gjelder resultatoppnåelse, benytter vi eksterne miljøer til å evaluere våre oppdrag, basert på metode fra SSB. Resultatene viser at bedrifter som benytter seg av Innovasjon Norges ordninger har større vekst i omsetning, verdiskaping, sysselsetting og produktivitet enn sammenlignbare bedrifter som ikke gjør det.

I tillegg matches en krone fra Innovasjon Norge med to kroner fra næringslivet selv. Det vil si at de 4,2 milliardene som bevilges over statsbudsjettet gir en samlet innsats for næringsutvikling på mer enn 20 milliarder.

Med andre ord: Virkemidlene virker. Og det er viktig. For Norge trenger gründere, vekstbedrifter og annet næringsliv i hele landet. Det er disse som vil skape de nye arbeidsplassene og betale skatten som vil finansiere fremtidens offentlige utgifter.

Med dette bakteppet er det vanskelig å forstå at Mette Nord kritiserer oss. Særlig når kritikken ikke ser ut til å være forankret i annet enn unøyaktigheter.





