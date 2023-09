Kutt eller kultur?

Sju prosent av alle sysselsatte i Oslo jobber i en kulturbedrift. Det vil si at over 30.000 ansatte kan bli rammet dersom støtten til institusjonen deres kuttes eller fjernes helt. I tillegg til de ansatte er det et stort antall frilansere som jobber på oppdrag i kortere eller lengre tid i de samme organisasjonene.

Det kan bli dramatisk for mange dersom de blå-blå gjør comeback i Oslo. For de blå-blå har klokkertro på at det private står klar til å overta ansvaret for byens kulturarenaer.

I sitt Oslo-program for de neste fire år skriver Fremskrittspartiet: «Kunst og kultur bør på prinsipielt grunnlag være fritt for politisk innblanding. Fremskrittspartiet mener at private i så stor grad som mulig bør drive kulturinstitusjonene. Derfor ønsker vi å selge Oslo Nye Teater.»

Videre ønsker de helt konkret å kutte støtten til Popsenteret og la staten ta større økonomisk ansvar for Teknisk museum og Oslo-filharmonien. Et eventuelt nytt konserthus skal finansieres med private midler.

Programmet staker ut en klar retning. Alle kulturarenaer med kommunal støtte må forberede seg på at det kan være dem neste gang. Frp er som alltid krystallklare på at vi ikke trenger kultur som ikke kan finansiere seg selv.

Knut Alfsen Knut Alfsen er kunstner og nylig avgått leder i Skuespillerforbundet. (Privat)

I Høyres program er kulturpolitikk en parentes. Det er knapt nevnt og har ikke engang sin egen kapitteloverskrift. For i høyres program snakker man ikke om kulturbyen Oslo, men om Opplevelsesbyen Oslo.

Og om kultur i Opplevelsesbyen, skriver de: «Oslo kommune må erkjenne ansvar og ha omsorg for kulturlivet. Det er viktig å opprettholde kulturinstitusjonenes frihet, og legge vilkårene til rette for privat finansiering».

Kulturinstitusjonenes frihet fra hva? Offentlig finansiering?

Nina Hanssen Nina Hanssen er forfatter og leder i Arbeiderbevegelsens Presseforbund. (Privat)

Dette kjenner vi fra Solberg-regjeringen og daværende kulturminister Widveys såkalte Frihetsreform, der målet var at det private skulle overta mer av kulturfinansieringen. Fremskrittspartiet relanserer til og med ordningen der privat finansiering automatisk utløser midler fra budsjettet, og med det blir førende for kommunens bevilgninger.

Private givere skal altså bestemme hva kommunen skal bruke penger på.

Arbeiderpartiets kulturpolitikk erkjenner at det offentlige må ta betydelig ansvar for å finansiere kulturlivet hvis vi skal ha et. Vi har også forstått at kulturlivet fører til aktivitet i byen, og på den måten skaper verdier, vekst og lykkeligere innbyggere.

De siste årene er kulturbudsjettet blitt løftet og vi har fått flere gode arenaer som Kloden og Rommen scene i øst, og Vega Scene i sentrum. Senest i år fikk vi en ferdigstillelse av Klosterenga skulpturpark i Gamle Oslo.

Monica Boracco Monica Boracco er forfatter, produsent og tidligere leder av Dramatikerforbundet. (Privat)

Flere mindre og nyskapende tiltak har fått tilskudd fra kommunen, noe som har bidratt til å sette Oslo på kartet som interessant kulturdestinasjon – og ikke minst har det gjort Oslo til et mer attraktivt sted å bo.

Arbeiderpartiets kulturprogram i Oslo er ambisiøst: Oslo skal være en internasjonal kulturby for kunst og kultur i verdensklasse, og en kulturby som skaper levende nærmiljø der folk bor.

I stedet for å «legge til rette for privat finansiering», skal Arbeiderpartiet være en god og forutsigbar støttespiller som tilrettelegger for byens mangfoldige kulturliv.

Forfatterne av innlegget representerer kulturfraksjonen i Oslo Arbeiderparti.





