Voksne først – eller satse på fremtiden?

I alle mine år som ungdomspolitiker og engasjert aktivist for fritidsklubber har jeg aldri møtt på et så lite omtalt tema som nettopp klubbene. Det er nesten sjokkerende, spesielt når mine favorittpolitikere ikke bryr seg om de dårlig finansierte fritidsklubbtilbudene i Norge.

Fra jeg var liten har jeg aktivt brukt klubbene til å møte venner, spise mat og spille sammen. Det var også på den tiden jeg hørte om flere trusler fra bydelen jeg bor i om at de skulle stenge favorittklubben min. Årsaken var ganske enkel. De ville heller ha et utvannet tilbud, enn flere gode tilbud som nådde flere lokalmiljøer.

Vi leser gang på gang innlegg om ungdomskriminalitet og fattigdom, men fortsatt fører vi ikke en politikk som ser unge for det de er, og som fremmer kvalitet over kvantitet. Våre politikere fører en uansvarlig politikk, som fører til dårligere resultater.

Skal vi prioritere de som strengt tatt ikke trenger det, eller den yngre generasjon som er vår fremtid?

Barn og unges oppvekst skal ikke være påvirket av lønnen til mamma og pappa.

Svaret mitt kommer alltid til å være de unge. De som skal ta over for den eldre generasjonen. Men da må vi også sørge for at disse unge har en oppvekst med tilbud, uavhengig av økonomi, religion og etnisitet.

Fritidsklubbene er derfor det perfekte tilbudet for unge. Det er fordi de gir barn en mulighet i å lære å lage mat, spille fotball, spille dataspill og drive med sin favoritthobby. Barn og unges oppvekst skal ikke være påvirket av lønnen til mamma og pappa. Det er dette vi mangler i Norge.

I en by som Oslo er det store forskjeller mellom øst og vest, og derfor er det spesielt viktig å styrke tilbud som likestiller og utjevner forskjeller. Våre politikere gjør ikke nok for disse barna, og det vil synes godt i statistikken om 10 år.

Faktum er at fritidsklubber forebygger og bør være ett av flere tilbud til unge. Kanskje det beste. Det har ingenting å si hvor mye penger familien din har, alle barn trenger tilbud som gir lærdom og livsmestring.

Jeg vil alltid velge en fungerende og forutsigbar politikk, framfor en utvannet politikk. Det er på tide at vi tar den rollen våre politikere ikke vil ta. Som befolkning må vi prioritere den yngre generasjonen, fordi det er de som skal passe på oss når den tiden kommer.

