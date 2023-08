Vi må forberede oss mer på det nye været

Vi er ikke helt klare for det nye været. Forrige helg ble det satt 14 nye nedbørsrekorder i Norge. Seks av dem i Oslo, og sju i Viken. I Drammen og Hønefoss kom det vannmasser helt på linje med det vi fikk av ekstremværet «Hans» for kort tid siden.

I Oslo-området ble både boliger og infrastruktur rammet av vannmengdene. Boliger ble oversvømt. Det er nøyaktig dette været vi er blitt advart mot av klimaforskerne. Nå er det her.

Søndag gikk jeg en tur langs Alnaelva etter regnværet. Turstien var flere steder erodert nesten helt bort, vaska ut med vannmassene. En av broene over elva var truffet av en svær trestamme og halvveis knust. Det er ikke lenge siden denne turstien ble oppgradert av Bymiljøetaten. Nederst, der kulverten går ned under Kværnerbyen, hadde trestokker begynt å kile seg fast.

Forrige gang det gikk galt her, i 2015, var jeg nyinnflytta i Kværnerbyen. Jeg hadde «gleden» av å vasse i vann til oppover leggen og miste strømmen i flere dager fordi det elektriske anlegget var i kjelleren. Klimakrisa føles ganske håndfast på slike dager.

Eivind Trædal Eivind Trædal er gruppeleder for MDG i Oslo bystyre. (MDG)

Dette er småtterier sammenlignet med hva de har opplevd i Nesbyen, i Hønefoss og på andre, mer utsatte steder. Vi i Oslo er heldige fordi byen ikke har like store elver som renner gjennom byen som Glomma eller Drammenselva.

Men uansett er det skummelt å se naturkreftene herje med byen vår. Enda skumlere er det at dette bare er begynnelsen. Mer varme betyr at mer vann fordamper til atmosfæren og gir enda mer ekstreme nedbørsmengder i framtida.

Det er en drøy uke til valgdagen. Den politikken vi fører lokalt kan ikke stoppe klimaendringene som foregår over hele kloden, men vi kan gjøre vår del av jobben.

Oslo lykkes med å kutte våre klimautslipp, og vi inspirerer byer over hele verden. Vi er også den kommunen som er best til å jobbe med klimatilpasning. Disse gode resultatene kommer ikke av seg selv, men fordi byen er styrt av et politisk flertall som tar klimakrisen på alvor.

Mens jeg har sittet i bystyret har jeg hørt setninger som «Det har alltid vært klimaendringer» og «utslipp av den livgivende gassen CO2 har ingen effekt på kloden» fra bystyrets talerstol. De kom fra Frps Carl I. Hagen, som hadde stor innflytelse på det forrige borgerlige byrådet, og som nå sitter på Stortinget.

Klimapolitikk handler om trygghet og beredskap, i ytterste forstand om liv og død.

Om to uker kan vi få en situasjon der klimafornektere igjen påvirker politikken i byen vår, og i kommuner og fylker over hele landet. Derfor håper jeg alle som er bekymret for det farlige nye været stemmer grønt.

Klimapolitikk handler om trygghet og beredskap, i ytterste forstand om liv og død. Derfor må vi sørge for at Oslo fortsetter å være best i klassen, både til å kutte utslipp og til å forberede oss på det nye været som kommer.

