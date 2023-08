Venstresiden feier frenetisk for å holde fakta under teppet

Det er sjokkerende at kommentator og journalist i Dagsavisen, Jo Moen Bredeveien, sluker venstresidens retorikk (29. august) i korstoget mot private aktører innen helse og velferd, og presenterer udokumenterte påstander som fakta uten noe form for nyanser.

Først og fremst vil jeg påpeke at det norske velferdssamfunnet er bygget på en velferdsmiks – samarbeid mellom offentlige og private aktører. Uten private aktører hadde vi ikke fått full barnehagedekning. Uten private aktører hadde vi ikke klart å ta imot alle flyktningene under flyktningkrisen. Uten private aktører hadde vi ikke hatt sjans til å teste og vaksinere så mange på så kort tid som vi klarte i Norge under koronapandemien.

Denne vellykkede modellen er nå truet. Dette fordi venstresiden i politikken vil hindre private fra å bidra.

Retorikken fra venstresiden og Fagforbundet har også Bredeveien sett seg blind på. Han initierer i en kommentar i Dagsavisen (29. august) at bedriftene som vi i NHO Geneo representerer «skviser lønn og pensjon». Bredeveien kan umulig ha etterstrebet å finne fakta i saken, for påstandene han kommer med er direkte feil.

Det er ingen systematisk undergraving av lønnsbetingelsene hos private helse- og omsorgsvirksomheter. Det er helt riktig at mange av de ansatte ved Oppsalhjemmet i Oslo gikk opp i lønn da kommunen overtok driften av sykehjemmet.

Dette skyldes at Oslo har et eget tariffområde som for helsepersonell innebærer vesentlig bedre lønn enn deres kolleger i resten av landet. Det faktum at flere også fikk nye stillinger med mer ansvar, og dermed høyere lønn da kommunen overtok har også ført til høyere lønn.

Men dette ene eksempelet omhandler på ingen måte sosial dumping, man kan ikke snakke om sosial dumping når virksomheten har tariffavtale fremforhandlet mellom partene i arbeidslivet. Påstanden faller også på sin egen urimelighet for våre øvrige medlemsbedrifter og er helt utenfor alle proporsjoner.

Først og fremst: Bedriftene våre vil være gode arbeidsgivere og tilby gode lønns- og arbeidsvilkår fordi de faktisk trenger de beste folka. Det er stor mangel på folk innen denne sektoren for øyeblikket. Bedriftene har ikke sjans til å få tak i folk dersom de ikke har konkurransedyktig lønn.

For det andre viser SSB-tall at sykepleiere i privat sektor tjener litt mer enn de offentlige. Helsearbeidere litt mindre. Generelt snakker vi om mindre variasjoner, slik det er i de fleste sektorer i Norge. Det er også viktig å påpeke at bedriftene våre er bundet av tariffavtaler med blant andre Fagforbundet, og er en del av et seriøst arbeidsliv.

For det tredje viser SSBs sykefraværstatistikk at helsearbeidere som er ansatt i NHOs medlemsbedrifter har lavere sykefravær enn helsearbeidere i kommunal egenregi. Dette er en veldig god indikasjon på at folk trives og har det fint på jobb.

Debatten om offentlig versus privat skygger for det som er de virkelige utfordringene i samfunnet vårt. Nemlig at vi blir stadig flere pleietrengende i Norge, samtidig som vi har færre til å ta vare på dem.

Videre skriver Bredeveien at «skattepengene våre går til å gjøre noen ekstremt rike på å drive barnehager og sykehjem». Ja, det stemmer at man tjener penger, men innen barnehagesektoren er dette ikke på drift, men først og fremst på kjøp og salg av eiendommer.

Når det kommer til sykehjem, var gjennomsnittlig driftsmargin 3,1 prosent i 2018. Det dokumenterer Velferdstjenesteutvalget. Dette er med andre ord ikke en bransje som har skyhøye marginer, slik Bredeveien får det til å fremstå.

Private aktører har kompetanse og kapasitet, og bidrar med kvalitet og effektivitet. Analysen Kvalitet23, som NyAnalyse har utført for NHO, viser at kommuner som bruker en miks av private og offentlige, i gjennomsnitt driver mer kostnadseffektivt og gir bedre kvalitet i tjenestene enn kommuner med lavere andel private.

Kantars Helsepolitisk barometer viser at fire av fem (82 prosent) etterlyser tettere samarbeid mellom offentlig og privat helsetjeneste for å sikre god og effektiv helsehjelp. Nesten like mange (78 prosent) synes det er greit at private leverer offentlig finansierte tjenester så lenge de får hjelp. Dette er altså motsatt av den virkeligheten Bredeveien forsøker å male.

Nedsettende begreper og karakteristikker brukes om seriøse bedrifter. Dette skaper en unødvendig polarisering. La oss heller diskutere hvordan vi skal løse utfordringene vi står overfor. Dette gjør vi ved at det offentlige og private bedrifter spiller på samme lag.





