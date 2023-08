Dagsavisen rider igjen

I år har vi sett flere grove eksempler på laber sannferdighet i valgkamper. Ap-leder Jonas Gahr Støre påsto at Høyre gikk til valg på å innføre karakterer i barneskolen, noe som ble gjentatt av kunnskapsminister Brenna. Ap visste at påstanden var usann, men sa det likevel!

Denne uken sto Raymond Johansen og Brenna i en tom skolegård i Oslo, og hevdet at barna ville utebli fra Aktivitetsskolen hvis Høyre vinner valget. Begrunnelsen var at Høyre ønsker å begrense gratis aktivitetsskole til husstander med en samlet inntekt under to millioner kroner, som om foreldre med høy inntekt slutter å sende barna på AKS fordi de må betale for plassen.

Begge eksemplene er pinlige for Ap. Vi har mer enn nok å være uenige om, uten å måtte finne på ting.

Med dette som bakteppe, forsøker Jo Moen Bredeveien å komme Ap til unnsetning. I en kommentar 29. august skriver han at Høyre er «den aller frekkeste hittil i valgkampen».

Nikolai Astrup Nikolai Astrup er stortingsrepresentant for Høyre. (Høyre)

Videre skriver han at «stempling av politiske meningsmotstandere er en akseptert del av spillet, og at alle er tilsynelatende innforstått med at graden av sannferdighet kan variere i disse stemplingsforsøkene». På seg selv kjenner man andre!

Hele kommentarens hensikt er nettopp å stemple partiet Høyre. Bredeveien holder seg langt unna den smale sti.

Han er opprørt over ordene Høyre bruker om private og ideelle velferdstilbydere, og mener det sterkt ladede begrepet «velferdsprofitør» er mer presist enn «private aktører».

Bredeveien mener bruk av private aktører fører til «lønnsdumping». I hans hode går det kun an for private å konkurrere ved å kutte i ansattes lønn og pensjon. Det har han ikke belegg for. Ifølge Velferdstjenesteutvalget betaler private og ideelle aktører gjennomgående konkurransedyktig lønn. Lederen av utvalget, Kåre Hagen, har uttalt at man kan legge påstanden om sosial dumping død.

Tone Wilhelmsen Trøen Tone Wilhelmsen Trøen er stortingsrepresentant for Høyre og leder av helse- og omsorgskomiteen. (PETER MYDSKE)

Det er mange måter å drive mer effektivt på, med god kvalitet på tjenestene og samtidig gå i pluss. Eksempler på dette er god ledelse, ny teknologi, smartere turnuser, bedre eiendomsdrift, og ikke minst lavere sykefravær.

Da Ullern helsehus ble drevet av private Norlandia var sykefraværet 3,4 prosent. Da kommunen tok over helsehuset økte sykefraværet umiddelbart til 8,7 prosent, og har holdt seg høyt siden. Byrådet skylder på pandemien, men sykefraværet i kommunale sykehjem og helsehus var over dobbelt så høyt før pandemien, som det var på Ullern helsehus under Norlandia.

[ Raymond Johansen er syk, må avlyse arrangementer ]

Lavt sykefravær bidrar til bedre kvalitet, men det reduserer også kostnader. Det bidrar imidlertid ikke til milliardformuer, slik Bredeveien tror. Driftsmarginene i private velferdstilbud er gjennomgående svært lav.

Tall fra SSB viser at det i 2021 var en driftsmargin på 2,9 prosent i hele den private og ideelle delen av barnehagesektoren. Dette er langt lavere enn driftsmarginen i tjenesteytende næringer generelt.

Lave marginer er en av årsakene til at mange private og ideelle samler seg i større selskaper. Det reduserer sårbarheten i usikre tider, slik for eksempel Lovisenberg nå opplever.

Kommunen har fått penger av staten for å dekke opp for kraftig økt inflasjon. De kommunale sykehjemmene blir kompensert. Ideelle sykehjem som driver på oppdrag fra kommunen får ingenting.

Høyre går ikke inn for å privatisere velferden. Høyre ønsker mangfold innenfor den offentlig finansierte velferden slik at vi unngår privatisering.

Bredeveien er også bekymret for privatisering. Men Høyre går ikke inn for å privatisere velferden. Høyre ønsker mangfold innenfor den offentlig finansierte velferden slik at vi unngår privatisering.

Valgfrihet og variasjon i tilbudet skal ikke være forbeholdt de som har mest fra før. Arbeiderpartiets ideologiske motstand mot offentlig finansiert valgfrihet vil medføre en sterkere vekst i helprivate tilbud.

Tilbud drevet av kommunen skal være en bærebjelke i velferden, men ved å slippe alle gode krefter til kan vi bidra til mer mangfold, mer innovasjon og større valgfrihet i tjenestene som betyr så mye.

Det er ikke frekt å si. Det er et faktum.

[ Venstresiden feier frenetisk for å holde fakta under teppet ]

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen