Dagsavisens ensidige hyllest av Arbeiderpartiet

Politisk redaktør Lars West Johnsen hadde store sko å fylle etter Arne Strand. Han lot aldri en mulighet gå fra seg for å hylle Arbeiderpartiet. Etter å ha lest kommentaren i Dagsavisen lørdag, kan en trygt konstatere at Johnsen har bestått eksamen med glans.

Dagsavisen elsker Raymond, men ifølge målingene gjør bare 16 prosent av Oslos innbyggere det samme. Det er sikkert helt umulig for Dagsavisen å finne noen plausible årsaker til dette, bortsett fra at innbyggerne ikke forstår sitt eget beste. For det kan jo umulig ha noe å gjøre med skandale etter skandale i eldreomsorgen, den store økningen i ungdomskriminalitet eller forfallet på veiene som ødelegger både sykler og biler.

[ Høyresiden har frekkhetens nådegave ]

Julianne Ofstad er 2. kandidat for Oslo Frp. (Privat)

Johnsen er overrasket over at ikke Arbeiderpartiet og Raymond Johansen får mer uttelling, «selv om man i eldreomsorgen opplever mer fornøyde brukere enn før de rødgrønne overtok». Det er en grunnløs påstand.

Faktum er at ingen vet om brukerne i eldreomsorgen er mer fornøyde enn før, for mens Arbeiderpartiet har styrt Oslo har de sluttet med årlige bruker- og pårørendeundersøkelser i eldreomsorgen. Vi har dermed ikke noe grunnlag for å vite om brukerne er mer eller mindre fornøyde med tjenestene de mottar. Det vi vet er at 43 prosent av befolkningen var misfornøyd med kvaliteten på eldreomsorgen i Oslo, ifølge en undersøkelse fra Respons Analyse, som vi kunne lese om i Dagsavisen 12. april.

[ – Folk vet jo ikke lenger om de har en inntekt ]

Om Fremskrittspartiet får en hånd på rattet etter valget vil vi gjeninnføre årlige bruker- og pårørendeundersøkelser. Skal vi kunne gjøre tjenestene bedre, er vi helt avhengige av å vite hvordan de oppleves av dem som faktisk bruker dem.

Et annet eksempel Johnsen mener er «enda mer talende», er inntakssystemet til videregående skoler i Oslo. Han mener dagens modell (som Arbeiderpartiet har beholdt i åtte år), har skapt et «uholdbart klasseskille».

[ Bevæpnet amerikansk politi med uniform nektes på bakeri ]

Problemet er bare at Utdanningsetaten i Oslo i sin vurdering av den nye inntaksmodellen, som Ap har foreslått, sier at det er vanskelig å finne holdepunkter for at den vil gi utjevning i skolen. De peker på at byrådets foreslåtte modell vil kunne oppleves mindre rettferdig av elevene og føre til at flere elever vil underprestere i grunnskolen. Det alene burde være nok til å skrinlegge byrådets foreslåtte inntaksmodell, og fortsette med fritt skolevalg.

Det er sjelden en leser en så ensidig hyllest av venstresiden fra en politisk redaktør. Da er det bedre å holde seg til Klassekampen, som evner å være kritiske, også til sine egne.

[ – Sjekker alle seg denne helgen, vil det bidra til å redusere antall tilfeller ]

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen